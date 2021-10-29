Haftanın Sinevizyonu

Yeni Düzen

Bu sürükleyici distopik dramda, lüks bir üst sınıf düğünü yerini şiddetli bir darbeye ve beklenmedik bir sınıf çatışmasına bırakıyor. Sempatik gelin ve bu zengin aile ile çalışan uşakların gözünden izlediğimiz hikâye, bir politik sistemin çöküşünün oldukça dramatik etkilerini izliyor.

77. Venedik Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü alan Michel Franco’nun filmi, 29 Ekim’de sinemalarda.

Yürüyen Şato

Hayao Miyazaki’nin en sevilen animasyonlarından 2004 yapımı “Yürüyen Şato”, 29 Ekim’de yeniden sinemada gösterilecek. Konusu ise kısaca şöyle: Sophie, kıskanç kötülükler cadısı tarafından yaşlı bir kadına dönüştürülür. Kimse tarafından tanınmayacak hale gelen Sophie, evini terk ederek eski haline dönmenin yollarını arar. Yolculuğunun sonunda, Howl isimli bir büyücüye ait olan ve sürekli yer değiştiren bir şatoya varır. Üzerindeki lanet, ancak bu şatoda çözülecektir.

Kadıköy Sineması

Yeni Düzen: 13.15, 15.00, 19.15

Minari: 13.00, 16.45, 21.00

Fanteziler: 17.00, 21.15

Baba: 15.15, 19.30

Av: 31 Ekim Pazar – 13.15

Cemil Şov: 1 Kasım Pazartesi – 21.00

Dünyanın En Kötü İnsanı: 3 Kasım Çarşamba – 21.15

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy

Tel: (216) 337 74 00