Haftanın Sinevizyonu

Minari

Altı dalda aday olduğu 93. Akademi Ödülleri’nden En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü ile dönen “Minari”, Güney Koreli göçmen Yi ailesinin 1980’ler Amerika’sında yeni bir hayat kurma hikayesini anlatıyor. Baba Jacob’un çiftlik kurma hayaliyle Kaliforniya’dan Arkansas’a taşınan aile, kendi kimlik krizleri ve Reagan döneminin ekonomik zorlukları arasında sıkışıp kalır. İdeallerindeki hayattan uzaklaştıkça, Jacob ve Monica çiftinin birbiriyle olan bağları zayıflamaya başlar. Çocuklarının bakımına yardım etmesi için, anneanne Soonja’yı (büyük övgü alan performansıyla Yuh-jung Youn) davet ederler. Muzip anneannenin gelişi, aileye kolay pes etmemeleri gerektiğini hatırlatacaktır. Tıpkı her tür koşulda zorluklara dayanıp kök salmasıyla bilinen, Kore’ye özgü “minari” bitkisi gibi…

Güçlü dramatik yapısıyla daha önceki benzerleri arasından sıyrılıp fark yarattığı yorumları yapılan “Minari”, aynı zamanda Yabancı Dilde En İyi Film Altın Küre Ödülü’nü kazandı. Lee Isaac Chung’un kendi çocukluğundan esinlenerek yazıp yönettiği filmin başrollerinde Burning, Okja ve The Walking Dead’den tanıdığımız Steven Yeun’a Yeri Han, Noel Cho ve çocuk yıldız Alan S. Kim eşlik ediyor.

Dune

Mitsel ve yoğun bir kahramanlık yolculuğunu anlatan “Dune”, Paul Atreides’in hayatını odağına alıyor. Zeki ve yetenekli olan Atreides’in kaderi düşündüğünden çok uzaklara uzanacaktır. Kaderini gerçekleştirmek üzere çıktığı bu yolda evrenin en tehlikeli gezegenine gitmeli, halkının ve ailesinin geleceğini güvenceye almalıdır. Gezegenin ve büyük ihtimalle tüm insanlığın kaderini belirleyecek olan Dune Gezegeni’nin kaynakları için kötü güçler ile çatışmalar başladığında, korkusuna galip olanın kazanacağı bu savaş çok yakındır.

Kadıköy Sineması

Boğaziçi Film Festivali: 23 - 29 Ekim

MINARI: 13.00, 17.00, 21.15

BABA: 15.15

FANTEZİLER: 19.15

UNDERGROUND: 27 Ekim Çarşamba 21.15

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy

Tel: (216) 337 74 00