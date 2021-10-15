Haftanın Sinevizyonu

Son Düello

Norman halkından bir şövalye Jean de Carrouges ve Norman soylusu Jacques le Gris eskiden çok yakın arkadaşlardır. Carrouges savaşa gider ve döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi değildir. le Gris, Carrouges'in karısına tecavüz etmek suçundan yargılanıyordur. Ancak kimse Margerite'e inanmaz. Mahkemenin yeni kararına göre iki adam düello yapacak ve bu düellonun sonucunda biri ölecektir. Hayatta kalan kişi Tanrı'nın isteğini yerine getirmiş olacak ve Le Gris hayatta kalırsa aklanacaktır. Carrouges kaybederse karısı ceza olarak bir kazığa bağlanarak yakılacaktır. Ünlü Amerikalı yönetmen Ridley Scott’un son filmi olan Son Düello’nun başrolünde Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver gibi starlar oynuyor.

Fanteziler

Cinsel yaşamlarının gizli yönlerini ortaya çıkarmak üzerine altı çift, altı farklı fantezi ile mutluluğu yeniden keşfe çıkarlar. Roleplay, teşhircilik ve hatta cinsel perhiz gibi farklı arayışları ele alan altı farklı hikâye Fanteziler’de biraraya geliyor. Fransız yapımı film ilginç bir komedi…

Kadıköy Sineması

Kadıköy Sineması 15 – 21 Ekim programı aşağıdaki gibidir. Filmekimi sonuna denk geldiği için seans saatleri günlük, iki günlük veya haftalık olarak planlanmıştır.

FANTEZİLER:

15 – 21 Ekim: 12.15, 15.45, 19.30

SANSÜR:

15 – 17 Ekim: 21.30

18 – 19 Ekim: 12.15, 15.45, 21.30

20 – 21 Ekim: 12.15, 15.45, 19.30, 21.30

BİR NEFES DAHA:

18 – 21 Ekim: 14.00, 17.45

BABA:

15 – 17 Ekim: 14.00, 17.45

18 – 19 Ekim: 14.00

20 Ekim: 14.00, 17.45

21 Ekim: 14.00, 17.45, 21.30

PERSEPOLIS:

20 Ekim Çarşamba – 21.30

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy/İstanbul

Tel: (216) 337 74 00