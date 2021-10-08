Haftanın Sinevizyonu

Censor / Sansür

Sansür kurulundan Enid, 1980’lerde her yanı saran slasher video filmlerinden aşırı sahneleri kesmekle sorumlu bir kurgucudur. Onay verdiği filmlerden birindeki yöntemle korkunç bir dizi cinayet işlendikten sonra Enid çok sarsılır. Ama asıl şoku, onay için gelen filmlerde kendi geçmişiyle ilintilendirdiği feci sahneler gördüğünde yaşar. Heavyhorror.com’da “gerçeküstü ve çarpıcı olduğu kadar tuhaf şekilde rahatsız edici” sözleriyle övülen, yenilikçi diliyle dikkat çeken Sansür, hem Sundance’te Geceyarısı bölümünde, hem de Berlin’de Panorama bölümünde gösterildi. Travma sonrası sorunları 1980’ler video estetiğinden ödün vermeden ekrana en iyi yansıtan filmlerden biri olan Sansür, David Lynch, Harmony Korine, Quentin Tarantino ve Douglas Sirk hayranı Prano Bailey-Bond’un yönettiği ilk uzun metrajlı film. 8 Ekim’de sinemalarda.

The Courier /Kurye

Başrolünde Benedict Cumberbatch’in yer aldığı, gerçek bir olaydan uyarlanan bir kedi-fare oyunu!

Dominic Cooke’un yönettiği filmde, MI-6 ajanı olarak görev yapan İngiliz iş insanı Greville Wynne ile 1962’deki Küba füze krizini etkisiz hale getiren bilgiyi Batı’ya veren Rus casusu Oleg Penkovsky arasındaki ilişki anlatılıyor. 8 Ekim’den itibaren vizyonda.