Haftanın sinevizyonu

Sevgili Yoldaşlar

Rus sinemacı Andrey Konchalovskiy, Sovyetler Birliği tarihinin kanlı sayfalarından birini aralıyor ve 1962’de Rusya’nın Novoçerkassk şehrinde gerçekleşen işçi katliamını ele alıyor. 2 Haziran 1962’de Kızıl Ordu askerleri hükümeti protesto eden göstericilerin üzerine ateş açmış, 30 işçi hayatını kaybetmişti. Bu katliam 30 yıl saklandıktan sonra ancak 1992’de SSCB dağıldıktan sonra ortaya çıkmış ve sorumlular hakkında bir soruşturma açılabilmişti.

Sevgili Yoldaşlar katliamı ve sonrasını, kent konseyinden Lyudmila’nın gözünden aktarıyor. Konchalovskiy’in dönemin görüntü standardını yeniden yaratmak için kare formatta ve siyah-beyaz çektiği bu son filmi, Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptı, Jüri Özel Ödülünü kazandı ve Uluslararası Film dalında Oscar adayı olarak kısa listeye kaldı. Film 1 Ekim’de sinemalarda.

James Bond- Ölmek İçin Zaman Yok

Aktif görevini bırakan Bond, Jamaica’da sakin bir hayat yaşamaktadır. Ancak bu sakin hayat kısa ömürlüdür. CIA ajanı olan Felix Leiter, Bond’un yardımına muhtaçtır. Bond ise yardım edebilmek için sakin ve huzurlu hayatını geride bırakmak zorunda kalacaktır. Kaçırılan ve çift taraflı çalışan hain bir bilim insanını kurtarmak üzere çıktıkları bu görevde Bond tehlikeli, son teknoloji silahlar kullanan Safin ile karşı karşıya kalacaktır.

Kadıköy Sineması

AV: 12.00, 16.30, 17.30

BABA: 15.45, 21.15

SEVGİLİ YOLDAŞLAR: 13.30, 19.00

BİR NEFES DAHA: 14.45, 19.45

ELMALAR: 3-7 Ekim arasında 13.00, 21.30

İNSANLAR İKİYE AYRILIR: 13.00, 18.00, 21.30

ÖZEL GÖSTERİMLER:

MONOS: 3 Ekim Pazar – 12.00

KONUŞ ONUNLA: 6 Ekim Çarşamba – 21.15

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy Tel: (216) 337 74 00