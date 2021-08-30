Haftanın Sinevizyonu

Küçük Anne

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi ile müthiş bir hayran kitlesi kazanan Céline Sciamma, Tomboy ve Kabakçığın Hayatı’ndaki gibi yine zorlu ve tatlı çocukluk yıllarına dönüyor. Sciamma’nın 2021 Berlin Film Festivali’nde ana yarışmada prömiyerini yapan yeni filmi, sekiz yaşındaki Nelly’nin anneannesinin hayatını kaybetmesiyle başlıyor. Annesi Marion’un küçüklüğünde gezdiği, oynadığı yerlerde vakit geçirirken annesi birden ortadan kayboluyor ve Nelly kendi yaşlarında, Marion adında bir kızla tanışıyor. Hayatın gizemlerini kadın bakış açısından ele alan Sciamma, bu kez hafıza ve hayal gücünün kesiştiği noktaya kamerasını yöneltiyor ve Hayao Miyazaki filmleriyle Chantal Akerman’dan esin alarak yine benzersiz bir büyüme hikâyesi anlatıyor. Küçük Marion ile Nelly’yi ikiz kız kardeşler Gabrielle ve Joséphine Sanz canlandırıyor. Film 27 Ağustos’ta sinemalarda.

Konuş Onunla

Ünlü yönetmen Pedro Almodovar’ın bu klasikleşmiş, 2002 yapımı bol ödüllü filmi “Konuş Onunla” yeniden beyazperdeye geliyor.

Bir dans gösterisinde tesadüfen yan yana oturan Benigno ve Marco’nun yolları, ikinci bir tesadüf sonucu bir hastanede kesişir: Beningo burada çalışan bir hastabakıcıdır, aşık olduğu Lydia’nın gece gündüz başındadır. Marco’nun matador sevgilisi Alicia ise bir güreş sırasında ağır yaralanmıştır. Hemen hemen aynı dramatik yoldan geçen iki adamın arasında, kısa sürede derin bir dostluk başlar. Almodóvar, klasikleşen filmi Konuş Onunla ile “En İyi Özgün Senaryo” dalında Oscar sahibi olmuştu.

Kadıköy Sineması*

Küçük Anne: 12.15, 16.00, 19.45, 21.15

Kan Kırmızı: 15.15, 19.15

Collective: 13.45

Derisini Satan Adam: 17.30

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku: 1 - 2 Eylül - 13.15, 17.15, 21.15

Kızım Gibi Kokuyorsun: 27 - 31 Ağustos - 13.15, 17.15, 21.15

Özel Gösterimler:

Cache (Gece Seansı): 27 Ağustos - 23.00

Persona: 28 Ağustos - 17.30

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi: 29 Ağustos - 13.00

Jacob's Ladder: 1 Eylül - 21.15

*Sinema pazartesi günleri kapalıdır.

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy/İstanbul

Tel: (216) 337 74 00