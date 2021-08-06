Haftanın Sinevizyonu

Bir Daha Asla Kar Yağmayacak

Büyük bir Doğu Avrupa şehrinin sisli bir sabahında, yanında yatak taşıyan gizemli bir adam görünür. Bu adam, oturma izni alabilmek için büyülü ve hipnotik teknikler uygular ve bir banliyö sitesinde masör olarak çalışır. Eski bir lahana tarlasının ortasına, zenginler için inşa edilmiş bu mülayim, kapalı topluluk, kendisini çevreleyen “daha kötü” dünyadan, duvarları sayesinde korunur. Uzaklarda bir yerde, uluslararası bir merkez olmayı uman şehrin gökdelenleri ve vinçleri belirir; Doğu, sürekli Batı’yı takip etmektedir. Hepimizin arzuladığı varlıklı üst sınıf aile temsilleri, birbirinin aynısı evlerde oturur. İçlerinde bir üzüntü, özlem taşıyor gibidirler. Galiba artık bu Doğu ülkesine gelmeyen kış yüzündendir bu üzüntü. Onların aksine, çocukları artık kardan adam yapamaz. Fakat belki hissettikleri boşluk daha derindedir. Otantik, egzotik Doğu’dan gelen çekici bir masör, hayatlarına girer. Bu masörün bir yeteneği vardır. Elleri, iyileştirir. Gözleri, yalnız kadınların ruhuna işler. Onlar için masörün Rus aksanı, her şeyin daha huzurlu olduğu geçmişten gelen bir şarkı, çocukluklarından gelen bir ezgi gibidir. Adı Zhenia olan bu adam, hayatlarını değiştirir.

Polonya Almanya ortak yapımı olan film 77. Venedik Film Festivali’nde özel mansiyon ödülü almıştı. 6 Ağustos’ta sinemalarda.

Direniş

Moonwalk’tan Palyaço Bip’e, Marcel Marceau’nun bir şovmen olarak etkisi efsanevidir. Ancak bir yeraltı Fransız Direniş savaşçısı olarak, gençliğinin anlatılmamış hikâyesi, sanatsal mirası kadar olağanüstü. Nazi işgali altında Fransa yenik düşerken, gölgelerde bir yaşam için spot ışığı hayallerini bir kenara bırakır. Marcel, yetim kalmış Yahudi çocukları Alpler’den İsviçre’nin güvenli bölgesine taşımak için yollara çıkar. İlham veren gerçek hikâyeye dayanan Direniş, sayısız hayatı sonsuza dek değiştirecek özverili bir eylemin devrimci hikâyesini takip ediyor. 6 Ağustos’tan itibaren beyazperdede.

Kadıköy Sineması

Never Gonna Snow Again: 14.30, 16.45, 19.00

Kapan: 13.00, 16.15, 21.15

La Haine: 19.30

Skies Of Lebanon: 12.45, 17.45, 21.15

Mainstream: 14.30

La Daolce Vita: 8 Ağustos Pazar 12.45

Minari: 11 Ağustos Çarşamba 21.15

* Sinema pazar günleri kapalıdır.

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy/İstanbul

Tel: (216) 337 74 00