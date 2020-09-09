Haftanın Sinevizyonu...

Uzun Zaman Önce



Ahmet kasabanın kuaförü Sevgi’yle evlidir ve ilişkilerinde bir süredir sorun yaşamaktadırlar. Ahmet, Sevgi’nin kendisini aldattığına inanır. Son zamanlarda ortalıkta gördüğü bir yabancı bu şüphesini pekiştirir. Bir gün panik içinde kardeşi Mehmet’i arar, bulaştığı beladan kurtulmak için onun yardımına ihtiyacı vardır. Yönetmenin sözleriyle, Uzun Zaman Önce, “Anadolu’da şehirleşmeye başlayan bir kasabada yaşayan otoriter bir baba ve gün geçtikçe babalarına dönüşmekten kaçamayan iki kardeşi anlatan bir masumiyeti kaybediş öyküsü.”

Duvara Karşı

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Birol Ünel’in anısına, oyuncuyla özdeşleşen Fatih Akın’ın Duvara Karşı filmi yeniden izleyici ile buluşacak. İlk olarak 2004 yılında sinemaseverlerin izlediği ve başrollerinde Birol Ünel ve Sibel Kekilli’nin yer aldığı Duvara Karşı, Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı’nın da sahibi olmuştu.

Kadıköy Sineması

Duvara Karşı: 11, 12, 13 Eylül - 20.00

Uzun Zaman Önce: 16.15, 20.30

Tenet: 14.00, 17.00, 20.00 (11, 12, 13 Eylül tarihlerinde 20.00 seansı yapılmayacaktır.)

Antebellum: 14.15, 18.30

Not: Kadıköy Sineması, pazartesi günleri kapalı.

Adres: General Asım Gündüz (Bahariye) Caddesi, No: 25/24, Kadıköy / 0216 337 74 00

Caddebostan Cinemaximum Budak

Sırlar Kitabı: 15:15 21:00

Mulan: 15:30 17:05 18:30 21:30

Davetsiz: 16:20 18:45 21:15

Pretoria'dan Kaçış: 16:25 19:00 21:40

Antebellum: 16:35 19:10 21:50

Adres: Caddebostan Kültür Merkezi Haldun Taner Sok. No:11 Kadıköy