Haftanın Sinevizyonu...

Aether



Doğanın doğum-ölüm-yeniden doğuş döngüsüne yargılardan uzak, özgür bakışlı bir yolculuk… Bir yönetmenin, yakında hidroelektrik barajın suları altında kalacak kadim topraklarına 21 günlük saygı ziyareti. Buranın eterik özünü hislerle, gözlemlerle yakalamaya çalıştığı ve sezgilerle ilerleyen film, mekanın hakikatinden uyanan bir kronolojiyi izliyor.

Yönetmenliğini Rûken Tekeş’in yaptığı belgesel, 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması Jüri Özel Ödülü’nü almıştı.

Pretoria'dan Kaçış

Pretoria'dan Kaçış, 1970’li yıllarda gizli operasyonlarda çalışmaktan tutuklanan Güney Afrikalı Tim Jenkin ve Stephen Lee’nin hikayesini konu ediyor. Tim Jenkin ve Stephen Lee, apartheid karşıtı gizli operasyonlara karıştıkları için hapse atılan yirmi yaşlarında iki beyaz Güney Afrikalıdır. 12 yıl hapse mahkum edilen ikili, yüksek güvenlikli Pretoria Hapishanesi’ne gönderilir. Jenkin ve Lee burada kendileri gibi tutuklu olan arkadaşları Alex Moumbaris ile birlikte hapishaneden kaçmaya karar verir. Aylar süren hazırlığın ardından üç arkadaş, el yapımı tahta anahtarlar üreterek özgürlüklerine kavuşmaya çalışır.

Caddebostan Cinemaximum Budak

Subay ve Casus: 12.30 15.30 18.30 21.30

Big Kill Kasabası: 12.35 15.25 18.15 21.05

Kızıl Şampiyon: 12.45 15.45 18.40 21.20

Tenet: 11.00 12.30 13.00 13.30 14.30 16.00 16.30 17.00 18.00 20.00 20.30 21.00 21.30

Adres: Caddebostan Kültür Merkezi Haldun Taner Sok. No:11 Kadıköy

Kadıköy Sineması

Tenet: 14.00, 17.00, 20.00

Aether: 15.30

Antebellum: 13.45, 17.00, 19.00, 21.00

Not: Kadıköy Sineması, pazartesi günleri kapalı.

Adres: General Asım Gündüz (Bahariye) Caddesi, No: 25/24, Kadıköy / 0216 337 74 00



