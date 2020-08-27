Haftanın Sinevizyonu...

Haftalık Bağımsız Gazete 28 Ağustos 2020
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SİNEVİZYON

Ran

Usta yönetmen Akira Akira Kurosawa’nın çektiği 1985 yapımı Ran, Başka Sinema ile yeniden gösterimde. Shakespeare’in ünlü oyunu Kral Lear’in Japon uyarlaması olan filmde Lord Hidetora Ichimonji,  krallığını çocukları arasında paylaştırmaya karar verir.  Bunun için her biri ülkenin üç farklı yerindeki kalelerde yaşayarak sadakatlerini kanıtlayacaklardır. Bu sadakat sınavında çocuklar güç ve iktidar için her şeyi göze almıştır ve olaylar babalarının beklediği gibi gelişmez. 

Hayallerin Peşinde

Down sendromlu Zak, bakımevinde yaşayan bir çocuktur. En büyük hayali Amerikan güreşçisi olmak olan Zak, bir gün televizyonda gördüğü bir güreş okulu reklamının üzerine bakımevinden kaçar. Zak'ın yolu kendisi kadar masum olmayan Tyler ile kesişir ve ikili maceralı bir yolculuğa çıkar. Ardından bakımevinde Zak ile ilgilenen Elenor da onlara katılır.

Tyler Nilson ve Mike Schwartz’ın senaryosunu yazıp yönettiği filmde Dakota Johnson, Shia Labeouf gibi simler rol alıyor.

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