Haftanın Sinevizyonu

Boyalı Kuş

Trajik bir şekilde kendi hayatına son veren Jerzy Kosinski’nin tartışmalar yaratan tanınmış romanı Boyalı Kuş’un ilk sinema uyarlaması dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yaptı. 2019 Filmekimi’nde de gösterilen film 14 Ağustos Cuma günü vizyona giriyor.

Boyalı Kuş, İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru çorak, ilkel Doğu Avrupa’da bir yerde, yalnız bir çocuğu izliyor. Kimsesiz kalan Çocuk köyden köye çiftlikten çiftliğe geçiyor; cahil, hoşgörüsüz, acımasız sivil ve askerlerle karşılaşacağı sonu belirsiz bir yolculuk sürdürüyor. 35mm sinemaskop çekilen siyah-beyaz film, klişeler kadar melodramdan ve duygusal yönlendirmelerden de kaçınarak savaşın dehşetini insan ve doğa manzaralarıyla kahramanı Çocuk’un gözlerinden tarafsız kalarak aktarıyor. Filmi insan ruhunun karanlık derinliklerine doğru bir yolculuk olarak yansıtan Yönetmen Vaclav Marhoul, Boyalı Kuş’un özünde şiir bulunduğunu, etrafı dehşetle sarılı olmasına rağmen Çocuk’un özünün güzel kaldığını söylüyor.

Başlangıç - Inception

Christopher Nolan’ın çok ses getiren filmi Inception (Başlangıç), vizyona girişinin 10. yılında yeniden sinemalarda olacak.

Bu ay heyecanla beklenen yeni filmi "Tenet" ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan usta yönetmen Christopher Nolan, sinema deneyiminin muhafaza edilmesi için mücadele veren sinemacıların başında geliyor. Bu bağlamda yeni filminin ertelenmemesi ve sinema salonlarını yeniden hayata döndüren film olması için büyük uğraş veren Nolan, filmi ilk başta planlanan vizyon tarihinde, yani 17 Temmuz’da izleyici ile buluşturamadı belki ama Warner Bros.’un filmi çok daha uzun süre ertelememesinde önemli rol oynadı. Neticede Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede 26 Ağustos’ta vizyona girecek olan Tenet, pek çok sinema salonu için geri dönüşün habercisi oldu.

Üstelik Tenet, sinema salonlarının kapılarını yeniden açacağı bu süreçte, zorlu bir süreçten geçen sinema salonlarının yardımına koşan tek Christopher Nolan filmi olmayacak. Nolan’ın filmografisinde oldukça önemli bir yere sahip olan Başlangıç – Inception da bu süreçte yeniden vizyona girecek. Sinemaseverleri rüyaların içinde kaybolacakları, hayranlık verici aksiyon sahneleriyle dolu bir maceraya ortak eden Inception, vizyona girişinin 10. yılında, yani 14 Ağustos’ta beyazperdeye geri dönecek. Film, 14 Ağustos’ta Türkiye’de de IMAX lokasyonlarında yeniden gösterime girecek.