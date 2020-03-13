Haftanın Sinevizyonu...

İlk Aşk

Sinemanın en aşırı, en ele avuca sığmaz, tartışmalı yaratıcılarından Takashi Miike’nin Cannes’da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde gösterilen son filmi ve 90. yapıtı. İzleyiciyi şaşırtacak ve sarsacak sürprizleri filmlerinden esirgemeyen Miike manga, samuray, korku ve canavar filmlerinden bir kez daha aksiyon-macera-yakuza diyarına geçiş yapıyor. Tek bir gece boyunca Tokyo’da geçen filmde, beyin tümörü teşhisi konulan bahtsız bir boksör, masum bir telekıza âşık olur. Ama kötü adamlar tabii ki peşlerini bırakmaz. Mafya ve kara film öğeleri, şiddet, romantizm ve komik sekanslarla dolu bu amansız “ucuz roman” akıl almaz cinayetler, hayaletler, animasyon bölümlerle çok hareketli, çok eğlenceli ve çok kanlı!

Jacob's Ladder

Jacob Singer, Vietnam Savaşı’ndan döndükten sonra parçalanmış hayatı ve hatıralarıyla ayakta kalmaya çalışan bir postane görevlisidir. Ancak halüsinasyonlar, geçmişe dair kafasından çıkaramadığı anlar ve komplo teorileri kısa sürede kendisine manik ataklar olarak dönmeye başlar. Arkadaşları ve sevdiklerinin desteğiyle ayakta kalmaya çalışan Jacob bir yandan post travmatik stres bozukluğuyla baş etmeye çalışırken diğer yandan da gerçekleri sorguladığı bir döngüye girecektir.

Flashdance, Indecent Proposal gibi filmlerden tanıdığımız yönetmen Adrian Lyne, başrolünde Tim Robbins’in olduğu Jacob’s Ladder ile, Amerika’yı kendi tarihiyle yüzleşmeye zorluyor.

1990 yapımı bu film, Başka Çarşamba kapsamında 18 Mart Çarşamba günü çeşitli sinemalarda gösterilecek.

Kadıköy Sineması

İlk Aşk: 14.45, 18.45

Kadın: 16.45, 19.00

Seberg: 14.30, 21.00

Yeni Baştan: 12.30, 21.00

Parazit: 12.00, 16.30

Jacob’s Ladder: 18 Mart – 21.00

Angel Heart: 14 Mart – 23.15

Adres: Osmanağa, Bahariye Cad. Kadıköy Pasajı No:25, Kadıköy (0216) 337 74 00

UYARI!

Korona virüsü nedeniyle 1 Nisan 2020 tarihine kadar Kadıköy Sineması’nın 318 kişilik büyük salonun kapasitesi 105'e, 50 kişilik küçük salonun kapasitesi 25'e düşürüldü. Sinemadan yapılan açıklamada salonun sürekli dezenfekte edildiği belirtildi.

Kadıköy Rexx Sineması

Yokuş Aşağı: 11.00 18.30

Nuh Tepesi: 11.15 13.45 16.15 18.45 21.15

Görünmez Adam: 11.15 13.45 16.15 18.45 21.15

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022