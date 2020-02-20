Haftanın sinevizyonu

Burası Cennet Olmalı

Elia Suleiman’ın alteregosu ES yeni bir memleket arayışına girer. Fakat Paris’ten New York’a, dünyanın hangi köşesine giderse gitsin, memleketi Filistin peşinden gelir. Yakasını bırakmayan ülkesi ES’i gündelik hayatın içinde absürt ve komik durumların içine sürükler. Neresi gurbet, neresi memleket sorusunu tartışan film 2020 yılının Oscar Ödülleri’nde Filistin’i temsil edecek. Elia Suleiman, “Eğer bir önceki filmimde Filistin dünyanın bir mikrokozmosu olarak görülürse, yeni filmimin dünyayı Filistin’in bir mikrokozmosu olarak temsil etmeyi denediğini söyleyebilirim.” diyor.

Duvara Karşı

Başka Sinema, tarihe geçmiş filmleri yeniden beyaz perdeye yansıtmaya devam ediyor. Bu haftaki güzellik ise çok ses getiren 2004 yapımı Duvara Karşı. Fatih Akın’ın Berlin Film Festivali’nden Altın Ayı ödülüyle dönen filmi Duvara Karşı’da, Cahit ve Sibel hayatlarının en mutsuz dönemlerinden geçerlerken bir hastane odasında tanışırlar. Geçmişin üzerine temiz birer sayfa çekmek isteyen ikili, birbirlerini hiçbir şeye zorlamayacakları bir mantık evliliğine imza atarlar. Ancak birlikte vakit geçirmeye başladıkça Cahit’in Sibel’e olan duyguları bir aşka dönüşecektir.

Kadıköy Sineması

Burası Cennet Olmalı: 12.30, 16.45, 21.15

Yeni Baştan: 12.00, 16.30, 18.30

Judy: 14.15

Parazit: 14.15, 18.45, 20.45

Duvara Karşı: 26 Şubat – 20.45

En Uzun Başka Gece (3 Film): 22 Şubat – 23.15

Adres: Osmanağa, Bahariye Cad. Kadıköy Pasajı No:25, Kadıköy (0216) 337 74 00

Caddebostan Cinemaximum Budak

The Gentlemen: 11.10 13.40 16.10 18.40 21.10

Yeni Baştan: 11.10 15.55 21.00

Küçük Kadınlar: 12.30 15.30 18.30 21.20

Aşk Tesadüfleri Sever 2: 10.30 16.00 21.35

Adres: Caddebostan Kültür Merkezi Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan