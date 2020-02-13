Haftanın Sinevizyonu

Cesaretin Var mı Aşka?

Amélie’nin büyülü dünyasından fırlamış görkemli bir aşk hikâyesi. Hikâyenin kahramanları, Julien ve Sophie birbirleri için yaratılmış iki küçük çocuk. Julien’in annesi kanser, ölmek üzere. Sophie ise göçmenliğin zorluğu ile başa çıkmaya çalışıyor. Sophie ve Julien cesaret üzerine kurulu bir oyunla arkadaş olmak üzereler. Oyunun kuralı çok basit; sırasıyla her biri, ötekine cesaret gerektiren zorlu görevler veriyor. Bu görevler arasında sınava sütyenle gitmek de var, okulun en sert çocuğunu tokatlamak da. Julien ve Sophie bu kışkırtıcı oyunu zamanla hayatın ta kendisi haline getiriyorlar. Aradan geçen zaman, ikilinin arasına giren insanlar, kızgınlıklar ve hayal kırıklıkları hepsi oyunun aşılması gereken engellerine dönüşüyor. Julien ve Sophie’nin aralarında hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir aşk yaratan bu oyun, maalesef aynı zamanda ikilinin birbirlerine kavuşmalarını da engelliyor. Şimdi bu iki genç aşığın önündeki son ve en zorlu görev, aşklarını yaratan bu yıkıcı oyunla başa çıkarak bir arada olmayı öğrenmek.

“Cesaretin Var mı Aşka?” perdeden dışarı, seyirciyi tam kalbinden yakalayan masalsı bir romantizm yayıyor. Yann Samuell’in nefes kesen görüntüleri ile süslenmiş 2003 yapımı bu çarpıcı sevgi masalı 14 Şubat’a özel tekrar beyaz perdede!

Yeni Baştan

Zamanda geriye dönebilmek ve ilk aşkla yeniden birlikte olmak. Filmin altmışlı yaşlarını geçen baş karakteri Victor, işte tam da böyle bir fırsata denk geliyor. Özel bir firmanın desteğiyle hayatının en anlamlı dönemine, 40 yıl öncesine, hayatının aşkıyla tanıştığı günlere geri dönüyor. Tabii profesyonel bir oyuncu, makyaj, tarihçi ve set ekibinin yardımıyla. Bu tatlı romantik komedi Fransız oyuncu, oyun yazarı, tiyatro yönetmeni ve komedyen Nicolas Bedos’nun ikinci filmi. Cannes Film Festivali’nin bu gizli yıldızı, hem eğlenceli hem düşündürücü hem de duygu dolu.

Kadıköy Sineması

Cesaretin Var Mı Aşka: 14 Şubat 14.30, 18.45

Yeni Baştan: 12.15, 15.15, 21.15

Bal Ülkesi: 14.30, 17.30, 19.15

Bedenimi Kaybettim: 11.30

Parazit: 16.15, 18.45, 21.00

Judy: 13.00

Kelly Çetesinin Gerçek Hikayesi: 15 Şubat – 23.15

Seberg: 19 Şubat – 21.15

Adres: Osmanağa, Bahariye Cad. Kadıköy Pasajı No:25, Kadıköy (0216) 337 74 00

Caddebostan Cinemaximum Budak

Süper Ajanlar / 2D-Türkçe Dublaj: 15.10 17.20

Peri: Ağzı Olmayan Kız: 15.25 19.50

Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn): 16.00 18.30 21.00

Adres: Caddebostan Kültür Merkezi Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan