Haftanın Sinevizyonu

Jojo Rabbit

Film Hitler’in ordusunda yer alan Jojo Betzler adlı bir çocuğa odaklanıyor. Annesinin evlerinde gizlice Yahudi bir kızı sakladığını öğrenen Jojo için büyük bir karmaşa başlayacaktır. Jojo, kendi kafasında Hitler’i en yakın arkadaşı ve sırdaşı olarak görmektedir. Faşizm içinde büyüyen ama kendi içinde merhametli olan Jojo Betzler’in kafa karışıklığı, nefret ettiği Yahudi kızın bir insan olduğunu anlamaya başlamasıyla duygu karmaşasına da dönüşecektir. Jojo, hayali arkadaşı Hitler ile bu haksızlığa karşı mücadele etmek isteyecektir.

Taika Waititi’nin yönettiği film 92. Oscar ödüllerinde, “En İyi Film” kategorisindeki aday filmlerden. 31 Ocak’tan itibaren sinemalarda.

Bal Ülkesi

Hatice Muratova, Balkanlar’ın sarp dağlarında terk edilmiş bir köyde annesiyle birlikte yaşıyor. Geçimini yabani arıcılıkla sağlıyor, fakat arıların payını da gözetiyor, hatta arılarla konuşuyor, onlara şarkılar söylüyor. Piyasa denen kentli canavara, birden köylerine taşınıp para kazanmak için gözünü arılarına diken aileye ve doğaya karşı büyük bir mücadele yürütmek zorunda. Çekimleri üç yıl süren bu film insan-doğa ilişkisi üzerine düşünmek için önümüze yeni bir ufuk açıyor.

Kuzey Makedonya yapımı Bal Ülkesi (Honeyland) belgeseli, “En İyi Yabancı Dilde Film” ile “En İyi Belgesel Film” kategorilerinde Oscar ödüllerine aday gösterildi. 31 Ocak’ta vizyonda.

Kadıköy Sineması

Jojo Rabbit: Her Gün 11.15, 31 Ocak 23.15 Ek Seans, 5 Şubat 22.45 Ek Seans

Bal Ülkesi: 15.00, 19.00

Acı ve Zafer: 16.45

Elveda: 15.00, 21.00

Bedenimi Kaybettim: 13.15, 19.15

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi: 17.00

Parazit: 20.45

Judy: 12.45

Zombi Ekspresi: 1 Şubat – 23.15

Yeni Baştan: 5 Şubat – 20.45

Adres: Osmanağa, Bahariye Cad. Kadıköy Pasajı No:25, Kadıköy (0216) 337 74 00

Kozyatağı Avşar Kozzy

Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri: 10.30 12.15 14.00 15.45

Kutup Köpekleri (2D-Türkçe Dublaj): 11.00 13.00 15.00 17.00

Elveda: 17.30 19.40 21.50

Karakomik Filmler 2: 11:0013:30 16.00 18.30 21.15

Adres: Kozyatağı Kültür Merkezi / Kozzy, Bayar Caddesi, Buket Sokak No:14, Kadıköy