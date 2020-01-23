Haftanın Sinevizyonu...

Haftalık Bağımsız Gazete 24 Ocak 2020
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The Farewell / Elveda


Amerika’da büyüyen Lili’ye babası bir gün çok can sıkıcı bir haber verir: Çin’de yaşayan Nai Nai’sine -yani ninesi- 4. Evre akciğer kanseri teşhisi konulmuştur. Aile bu haberi nineden saklayıp, kadının son günlerini huzur ve mutluluk içinde, ailesiyle birlikte geçirmesinin yerinde olacağına karar verir. Lili, böylesine büyük bir haberi saklamanın büyük haksızlık olduğunu düşünse de bu karara uyup, ninesiyle -ona hiç haber vermeden- vedalaşmak için ailesiyle birlikte Çin’e gider.  Yönetmen Lulu Wang’in kendi hayat hikayesinden yola çıkarak yazdığı ELVEDA, pek çok adaylığın yanında başrolü Awkwafina’ya En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre kazandırdı.
 

Kadıköy Sineması
Elveda: 15.00, 18.45
Matthias ve Maxime: 21.00
Bedenimi Kaybettim: 15.15, 17.00, 19.15
Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi: 17.00
Parazit: 12.30, 20.45
Judy: 13.00
Boyalı Kuş: 29 Ocak Çarşamba - 20.45
Ölümcül Oyun: 25 Ocak Cumartesi - 23.15
Adres: Osmanağa, Bahariye Cad. Kadıköy Pasajı No:25, Kadıköy (0216) 337 74 00
 

Kozyatağı Avşar Kozzy
Karakomik Filmler 2: 11.00 13.30 16.00 18.30 21.15
Dolittle / Türkçe Dublaj: 11.15 13.45 16.15 18.45 21.15
Shaun the Sheep Movie: Farmageddon / Türkçe Dublaj: 11.15 13.15 15.15  17.15
Biz Böyleyiz: 11.15 13.45 15.00 16.15 17.30 18.45 20.15 21.15
Adres: Kozyatağı Kültür Merkezi / Kozzy, Bayar Caddesi, Buket Sokak No:14, Kadıköy
 



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