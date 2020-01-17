Haftanın Sinevizyonu

Bedenimi Kaybettim

Paris’te bir laboratuvardan kaçan kesik elin ait olduğu bedeni bulmak için yapmayacağı şey yoktur. Bedeninden kopmuş yalnız bir el için Paris sokaklarının barındırdığı tehlikeler onu yıldırmaz. Kütüphaneci Gabrielle ile motorla pizza dağıtan Naoufel’in kırık aşk hikâyesinin düğüm noktası bu kesik eldir. Amelie’nin senaristi Guillaume Laurant’ın Mutlu El adlı romanından uyarlanan bu animasyon film türün medar-ı iftiharları arasına girmeyi hak ediyor. 17 Ocak’ta sinemalarda.

Dolittle

Filmin başrolünü Marvel sinematik evreninin Demir Adam'ı olarak tanınan Robert Downey Jr. üstleniyor.

İngiltere’nin en ünlü veterineri olan Dr John Dolittle, karısını kaybetmesinin ardından kendini evine kapatır. Onu yeniden genç kraliçenin hastlanaması evinden çıkaracaktır. Bu hastalığa çare olmak için bir yolculuğa çıkan Dolittle a bu yolculukta bir goril, bir ördek, bir deve kuşu ve bir papağan eşlik edecektir.

Sömestr tatilinde çocuklarla birlikte izlenebilecek bu aile komedisi de 17 Ocak’ta beyaz perdede olacak.

Karakomik Filmler 2

2 Arada ve Kaçamak adlı iki filmden oluşan Karakomik Filmler serisinin yeni filminin yapımcılığı ve yönetmenliğini yine Cem Yılmaz üstleniyor.

Kadıköy Sineması

Bedenimi Kaybettim: 12.30, 15.00, 19.00

Matthias ve Maxime: 12.45, 18.45

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi: 14.15, 21.00

Parazit: 16.30, 20.45

Judy: 16.30

Cadı Üçlemesi 13+: 23 Ocak – 21.00 (Söyleşili)

Honeyland: 22 Ocak – 20.45

Adres: Osmanağa, Bahariye Cad. Kadıköy Pasajı No:25, Kadıköy (0216) 337 74 00

Caddebostan Cinemaximum Budak

Ajanlar İş Başında /3D-Türkçe Dublaj: 10.30 12.50 15.10

Islıkçılar: 11.00 16.05

Gamonya: Hayaller Ülkesi: 11.00 13.30 16.00 18.30 21.00

Biz Böyleyiz: 11.05 13.45 16.25 19.05 21.45

Adres: CKM, Haldun Taner Sok, No:11, Caddebostan 0850 220 0967