Haftanın Sinevizyonu

Matthias ve Maxime

Xavier Dolan’ın yeniden Cannes ana yarışmada yer almasını sağlayan son filmi şimdiden genç yönetmenin en iyi yapıtları arasında sayılıyor. Filme adlarını veren Matthias ile Maxime, çocukluktan bu yana sıkı arkadaştır. Rol aldıkları bir kısa film için öpüşmeleri gerekince arkadaşlıkları sarsılır. Kısa sürede aralarına alışık olmadıkları bir şüphe girer ve hayatları değişir. Otuz yaşına basan Dolan’ın Maxime rolünü üstlendiği bu duygusal dramda ayrıca Mommy’deki anne rolüyle tanıdığımız Anne Dorval da rol alıyor. Yirmili yaşlarının sonuna yaklaşan Quebec’li bir arkadaş grubunu gözlemleyen Matthias ve Maxime, erkekler arasındaki dostluk, yakınlık, cinsel belirsizlik konularına değinirken şu soruları da soruyor: “Ben kimim? Bir başkası gibi mi davranıyorum?”

1917

Ünlü yönetmen Sam Mendes, son filminde tarihte bir yolculuğa çıkıyor ve 20.yüzyılın başlarına odaklanıyor. 1917, I.Dünya Savaşındaki iki genç asker olan Schofield ve Blake’in hikayesi…Gerçekleştirilmesi imkansıza yakın olan bir göreve atanan Britanya askerlerinin görevi; düşman bölgesini geçerek, yüzlerce askerin ölümünü engelleyecek bir mesaj iletmek… İki asker zamanla yarışırken Blake’in kardeşinin hayatı tehlikede olan yüzlerce askerin içinde olması da görevi zorlaştırır.

Kadıköy Sineması

Matthias ve Maxıme: 11:30, 16:45, 18:30

Küçük Joe: 21:15

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi: 13:45, 21:00

Parazit: 12:00, 16:00

Judy: 14:30, 19:00

The New Pope: 10 Ocak – 21:00

A Girl Walks Home Alone At Nıght: 11 Ocak – 23:15

Ran: 15 Ocak – 21:00

Adres: Osmanağa, Bahariye Cad. Kadıköy Pasajı No:25, Kadıköy (0216) 337 74 00

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Caddebostan Cinemaximum Budak

Judy: 13:55 16:35 19:15 21:55

Ip Man 4: Final: 11:10 16:25 21:40

Lara: 10:00 11:00 16:00 21:10

Skandal: 11:15 13:35 18:50

Adres: CKM, Haldun Taner Sok, No:11, Caddebostan 0850 220 0967