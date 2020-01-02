Haftanın Sinevizyonu...

Gizli Bir Yaşam

2019 Cannes François Chalet Ödülü, Ekümenik Jüri Ödülü’nü alan ve Filmekini’nde ülkemizde gösterilen Gizli Bir Yaşam 3 Ocak’ta gösterime giriyor. Terrence Malick’in yönettiği film vicdani retçi olan Franz Jägerstätter gerçek hikayesini konu ediyor. Avusturyalı Franz Jägerstätter, II Dünya Savaşı’nda yaşananların ardından Naziler için savaşmayı reddeder ve bu yüzden de 1943 yılında idam edilir. Terrence Malick'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmde, Franz Jägerstätter'e August Diehl hayat veriyor.

Bacurau

Bacurau, Brezilya’da bulunan küçük bir kasabadır. Genç bir kadın olan Teresa, Bacurau’da bulunan büyükannesinin cenaze törenine katılmak için kasabaya gider. Teresa’nın büyükannesi olan, kasabanın lideri Carmelita, 94 hayatını kaybedince kasabada yas havası hakim olur. Carmelita’nın ölümünden birkaç gün sonra kasabalarının haritalardan yok olur. Juliano Dornelles ve Kleber Mendonça Filho’nun yönettiği film Cannes Film Festivali’nde Jüri Ödülü almıştı.

Cinemaximum Budak

Judy :13.55,16.35,19.15,21.55,23.59

Bacurau:11.00,16.10

Resmi Sırlar: 11.20,1 3.20,16.20,18.50,21.25,23.55

Adres: Caddebostan Kültür Merkezi, Haldun Taner Sok, No:11, Kadıköy/ İstanbul

Kadıköy Sineması

Judy: 12.15, 16.45, 18.45

Küçük Joe: 12.15, 16.45, 19.00

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi: 14.30, 21.00

Parazit: 14.15, 21.00

Matthıas Ve Maxıme: 8 Ocak Çarşamba – 18.45

Heredıtary (Ayin): 4 Ocak – 23.10

** Olası iptal durumları ve saat değişiklikleri için www.kadikoysinemasi.com adresimizden, sosyal medya hesaplarımızdan veya gişemizi arayarak seans bilgilerini teyit edebilirsiniz.

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No: 25/24 0 (216) 337 74 00