Haftanın Sinevizyonu

Küçük Joe

Küçük Joe, bilimkurguseverlere ve genetik bilimini endişeyle izleyenlere düşünmek için alan açan, insan dünyasının ötesine bakan bir hikâye. Laboratuvar ortamında genetik deneylerle yaratılan tuhaf kırmızı bitki Küçük Joe kokusuyla insanlara mutluluk verir, ama polenini ciğerine çeken bir daha aynı insan olamaz. Sürekli ilgi ve sevgi isteyen bu bitki aynı zamanda piyasa kuralları ve ahlak arasında sıkışıp kalan bir gelecek tasavvurunu sorguluyor.

Lara

Lara, 60. yaş gününde oğlunun ilk piyano resitaline davet edilmemiş olmanın acısını yaşamaktadır. Oldukça yalnız olan Lara kendisiyle yüzleşecek ve bu özel günde oğluyla olabilmek için her şeyi yapacaktır.

Kadıköy Sineması

Küçük Joe: 14.45, 19.00

Ema: 12.30, 14.30, 19.00

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi: 12.30, 16.45, 21.00

Parazit: 16.30, 21.00

Başka 1 Ocak Seçkisi:

2040: 1 Ocak – 14.30

Elveda (The Farewell): 1 Ocak – 16.15

Judy: 1 Ocak – 18.15

La Dolce Vita: 1 Ocak – 20.30

** Olası iptal durumları ve saat değişiklikleri için www.kadikoysinemasi.com adresimizden, sosyal medya hesaplarımızdan veya gişemizi arayarak seans bilgilerini teyit edebilirsiniz.

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No: 25/24

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