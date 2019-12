Haftanın Sinevizyonu...

Ema



The Hollywood Reporter tarafından “günümüz sinemasının en yetenekli yönetmenlerinden biri” olarak nitelenen Pablo Larraín’in (Jackie, Neruda, The Club, No) son filmi “Ema”; sanat, tutku ve modern aile kavramları üzerine kışkırtıcı bir yapım. Başroldeki Gael García Bernal ve Mariana di Girolamo’nun performanslarıyla yıldızlaştığı film, evlat edindikleri 12 yaşındaki oğullarının sebep olduğu bir trajedi yüzünden evlilikleri dağılan bir çiftin sarsıcı hikâyesini anlatıyor. Dansçılık kariyeri istediği gibi gitmeyen Ema, bu olayın etkisiyle başa çıkabilmek için yeniden dansa sarılır. Dünya prömiyerini bu yıl Altın Aslan için yarıştığı Venedik’te yapan film, Toronto ve Londra dâhil çok sayıda önemli festivalin programında yer aldı. Müziklerinde Nicolas Jaar’ın imzası bulunan Ema, Pablo Larrain’in sıra dışı filmografisinin en cesur işlerinden. 20 Aralık’ta vizyonda.

Larraín Seçkisi

Pablo Larraín’in son filmi Ema 20 Aralık’ta gösterime girerken Başka Sinema, Larraín’in önceki filmlerinden oluşan bir seçkiyle hem seyircinin hafızasını tazeliyor, hem de beyaz perdede görme şansı yakalayamayanları bu filmlerle buluşturuyor. Seçkideki filmler ise; Oscar adayı No, Yabancı Dilde En İyi Film dalında Altın Küre adayı The Club, eleştirmenler tarafından kariyerinin en iyisi olarak nitelenen performansıyla Natalie Portman’ın başrolde olduğu Jackie ve Pedro Almodóvar’ın “2016 yılında izlediğim en iyi film” dediği Yabancı Dilde En İyi Film dalında Altın Küre adayı Neruda. Filmler, Kadıköy’de Kadıköy Sineması’nda izlenebilir.

