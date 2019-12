Haftanın Sinevizyonu

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi

Cannes’da çok beğenilen ve çokça konuşulan, eleştirmenlerce “Birinci sınıf bir başyapıt… Bu yıl prömiyerini yapan en kusursuz eser.” sözleriyle övülen film 18. yüzyılda, bir ressamın modeliyle aşkını anlatıyor. Ressam Marianne’a, manastırdan henüz çıkan ve evlenmek üzere olan genç Héloïse’in portresi sipariş edilir. Ancak Marianne, bu portreyi Héloïse’dan habersiz çizmelidir. Bu kısıtlamanın önüne geçmek için Marianne, gönülsüz gelin adayı Héloïse’ı önce gözlemler sonra da onunla yakınlaşır. Yüzyıllar boyu göz ardı edilen ve yapıtları unutulan kadın ressamlardan esinlenen yönetmen Céline Sciamma’yı yönettiği Tomboy ve senaryosunu yazdığı Kabakçığın Hayatı ile tanıyoruz.

Addams Ailesi

Kocasına ve çocuklarına kendini adamış bir kadın olan Morticia, ailesini bir arada tutan soluk tutkaldır. Güler yüzlü, kötücül ve tutkulu bir şekilde karısına âşık olan aile babası Gomez, her zaman girişimci ruhunu korumaktadır. Ailenin çocukları da oldukça şahsına münhasır bireylerdir. Uzun örgüleri ve iğneleyici mizahı ile zeki genç kız Wednesday ve bulabileceği en büyük tehdit ve tehlikelerin peşinden koşan 10 yaşındaki Pugsley. Ancak evin bireyleri bunlarla sınırlı değildir. Ailenin çılgını Fester iyi huylu, neşeli ve her şekilde kargaşaya yol açabilirken, Büyükanne ise yarasalar ve kafatasları gibi şekiller vererek pişirdiği şekerli kurabiyeleri seven torunlarına tapar. Aile yaklaşan kutlamaları için hazırlıkların ortasındayken, Margaux Needler ortaya çıkar. Margaux Needler sevilen bir reality-show programının kraliçesidir ve banliyö tipi pastel mükemmelliğe kendini adamıştır. Bu iki farklı cephenin karşılaşması nasıl sonuçlanacaktır?

Kadıköy Sineması

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi: 13.45, 18.30, 20.45

Monos: 12.00, 16.30, 18.30

Parazit: 14.00, 16.00, 21.00 (7 Aralık Cumartesi 23.00 Ek Seansı)

Arızona Dream: 11 Aralık – 20.45

Sessiz Sinema Günleri: 8 Aralık

AB İnsan Hakları Film Festivali: 6 – 8 Aralık

** Olası iptal durumları ve saat değişiklikleri için www.kadikoysinemasi.com adresimizden, sosyal medya hesaplarımızdan veya gişemizi arayarak seans bilgilerini teyit edebilirsiniz.

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No: 25/24

0 (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Recep İvedik 6: 18.30, 21.00

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu: 18.45, 21.30

7. Koğuştaki Mucize: 18.30

Küçük Şeyler: 16.15, 18.00, 19.45, 21.30

Adres: Caferağa Mahallesi, Sakız Gülü Sok. No:20, 34710 Kadıköy

(0216) 337 05 65