Haftanın Sinevizyonu...

Monos



“Masal dünyasında geçen bir kâbus”, “Kolombiya usulü Sineklerin Tanrısı” denilen Monos’u, Guillermo del Toro da “güçlü, yeni bir yönetmenden büyüleyici bir film” sözleriyle övüyor. Geçit vermeyen ormanın tehditkâr gölgeleri arasında, savaşçı lakapları takınmış sekiz çocuk asker, yaz kampını andıran bir yerde Amerikalı bir kadını rehin tutmaktadır. Sürpriz bir baskına uğrayınca çocukların görece huzurlu günleri sona erer ve birbirlerine duydukları güvenle bağlılıkları sarsılan grup, üslerinden ayrılarak ormanın derinliklerine sığınmak zorunda kalır. Kolombiya’nın Oscar adayı Monos, merkezine ideolojiden çok hormonlarının etkisi altındaki ergen kahramanları yerleştiren, her yönüyle alışılmadık, fantastik bir savaş ve hayatta kalma hikâyesi anlatıyor.

Küçük Şeyler

Ödüllü yönetmen ve senarist Kıvanç Sezer’in ikinci uzun metraj filmi başrollerini Alican Yücesoy ve Başak Özcan paylaştığı “Küçük Şeyler”, 29 Kasım’da sinemalarda!

Beyaz yakalıların yaşamdaki duruşlarını kariyerizm, bir ilişki, biraz aldırmazlık üzerinden mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyan “Küçük Şeyler”de aynı zamanda; Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Nihal Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel ve Kubilay Tuncer gibi isimler de rol alıyor. Yeni fragmanı yayınlanan film; maddi kaygılar nedeniyle hayatlarında yeni bir döneme giren, zaman zaman kendilerine dahi yabancılaşan Onur ve Bahar çiftine odaklanan bir beyaz yaka komedisi.

Kadıköy Sineması

Monos: 12.30, 16.15, 19.00, 20.45

Parazit: 13.45, 16.30, 18.15, 21.00

Ve Sonra Dans Ettik: Her Gün - 14.30, 5 Aralık – 14.30, 16.30

Sarmaşık: 29 Kasım – 22.45

Kelebekler: 1 Aralık – 20.45

Küçük Joe: 4 Aralık – 18.30

** Olası iptal durumları ve saat değişiklikleri için www.kadikoysinemasi.com adresimizden, sosyal medya hesaplarımızdan veya gişemizi arayarak seans bilgilerini teyit edebilirsiniz.

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No: 25/24

0 (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu: 11.00 13.30 16.00 18.45 21.30

Doktor Uyku: 12.00 15.00 18.00 21.00

Cinayet Süsü 12.15 14.30 16.45 19.00 21.15

Adres: Caferağa Mahallesi, Sakız Gülü Sok. No:20, 34710 Kadıköy (0216) 337 05 65