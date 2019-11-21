Haftanın Sinevizyonu

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En son 2016’da Ben, Daniel Blake filmini izlediğimiz Ken Loach aynı şehirde, Newcastle’da sözleşmeli çalışanların sıkıntılarından yola çıkıyor ve yine acı-tatlı bir dramı beyazperdeye aktarıyor. “İşçi sınıfının yönetmeni” olarak birçok başyapıta imza atan Ken Loach, bu kez iki çocuklu bir aileye odaklanıyor. Filmde, telefon app’leri çağında kendi kamyonetini almak isteyen Ricky’nin bu hamlesi, evlere bakıcılığa giden eşi Abby’nin düzenli çalışma hayatını sekteye uğratıyor. Loach’un uzun yıllardır birlikte çalıştığı Paul Laverty’nin senaryosunu yazdığı film, Mayıs ayında Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarıştı. Türkiyeli seyirciyle ilk kez Filmekimi’nde buluşan film 22 Kasım’da vizyona geliyor.

Diego Maradona

Oscar ödüllü “Amy” ve “Senna”nın yönetmeni Asif Kapadia, yeni belgeseliyle sahalara dönüyor! 10 numaralı formanın daimi sahibi Diego Armando Maradona’nın kişisel arşivinden görüntüler ve tam desteğiyle hazırlanan DIEGO MARADONA, efsanevi futbolcunun çalkantılı hayatı ve kariyerini anlatıyor. Karizmatik Arjantinlinin dünya rekoru bir transferle gittiği ve kulübü tarihinin ilk şampiyonluğuna taşıdığı olaylı Napoli günlerini, İtalyan mafyasıyla ilişkisini ve futbola veda sonrası yaşadığı zorlukları mercek altına alan belgesel, büyük bölümü ilk kez gün yüzüne çıkarılan, 500 saati aşkın görüntüden kurgulandı. Futbol sahasında bir dâhi olan; saha dışında kahraman hatta ‘tanrı’ muamelesi gören büyük yıldızın hayalleri, hataları ve ödediği bedelleri beyazperdeye yansıtan film, dünya prömiyerini bu yıl Cannes Film Festivali’nde yaptı. 27 Kasım’da da Başka Sinema kapsamında sinemalarda olacak.

Kadıköy Sineması

Ve Sonra Dans Ettik: 12:45, 14:45, 16:45, 18:45, 20:45

Parazit: 13:15, 15:45, 18:15, 20:45

Gişe Memuru: 28 Kasım – 22:45

Maradona: 27 Kasım – 20:45

** Olası iptal durumları ve saat değişiklikleri için www.kadikoysinemasi.com adresimizden, sosyal medya hesaplarımızdan veya gişemizi arayarak seans bilgilerini teyit edebilirsiniz.

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No: 25/24 0 (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Asfaltın Kralları 11:00 13:45 18:15 21:15

Cinayet Süsü 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15

Karakomik Filmler 11:00 13:15 15:30 17:45

Adres: Caferağa Mahallesi, Sakız Gülü Sok. No:20, 34710 Kadıköy (0216) 337 05 65