Haftanın Sinevizyonu...

Ve Sonra Dans Ettik



Aile geleneğinin izinde kendini geleneksel Gürcü halk danslarına adamış Merab’ın hayatı önceden belirlenmiştir. Dans partneri Mary ile mutlu ve dans dolu bir hayat sürmesi beklenir. Fakat bir gün prova sırasında kapıdan içeri Iraklı’nin girmesiyle Merab’ın dünyası altüst olur, bu genç adam onun için artık hem bir rakip hem de arzu nesnesidir. Filmin yönetmeni Levan Akin, Gürcistan’da 2013’te saldırıya uğrayan Onur Yürüyüşü’nden etkilendiğini ve film için Gürcistanlı eşcinsel gençlerle uzun söyleşiler yaptığını söylüyor. 15 Kasım’da vizyonda.

Bir Kadın Zaferi



1926 yılında geçen filmde 24 yaşındaki Hollandalı Antonia’nın hikâyesi anlatılıyor. Genç kadın orkestra şefi olmak istemektedir ancak kimse onun yeteneğine inanmamaktadır. Kaybedecek bir şeyi kalmadığı için şansını bir de kıta Avrupa’da denemek isteyen Antonia çok geçmeden hayatının aşkı ile müzik tutkusu arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. Bir Kadının Zaferi de haftanın seyirliklerinden…

Kadıköy Sineması

15 - 17 Kasım Programı

Ve Sonra Dans Ettik: 12:00, 14:00, 16:15, 18:30, 21:00

Parazit: 13:45, 16:00, 18:30, 21:00

18 - 21 Kasım Programı

Ve Sonra Dans Ettik: 12:00, 14:00, 16:15, 18:30

Parazit: 13:45, 16:00, 18:30, 21:00

Cadı Üçlemesi 13+ : 18 Kasım – 20:45

Uzak: 19 Kasım – 20:45

Kış Uykusu: 21 Kasım – 20:45

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi:

20 Kasım – 20:45

** Olası iptal durumları ve saat değişiklikleri için www.kadikoysinemasi.com adresinden, sosyal medya hesaplarından veya gişeyi arayarak seans bilgilerini teyit edebilirsiniz.

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No: 25/24 0 (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Recep İvedik 6: 11:30 13:45 16:00 18:30 21:00

Merhaba Güzel Vatanım: 11:00 13:00 15:00 19:15

Terminatör: Kara Kader: 17:00 21:15

Cinayet Süsü: 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15

Adres: Caferağa Mahallesi, Sakız Gülü Sok. No:20, 34710 Kadıköy

(0216) 337 05 65

Caddebostan Cinemaximum (Budak)

Pavarotti: 16:30 21:50

Recep İvedik 6: 14:00 15:00 15:40 16:40 17:40 18:20 19:20 20:20 21:00 22:00

Parazit: 13:40 19:00

Cinayet Süsü: 13:45 16:15 18:45 21:15

Adres: Caddebostan Kültür Merkezi, Haldun Taner Sok. Caddebostan