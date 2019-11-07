Haftanın Sinevizyonu

Onun Adı Petrunya

Kuzey Makedonya’nın küçük bir kasabasında Teofanya Bayramı kutlamalarında onlarca adam pederin suya attığı tahta haçı çıkartmak için kıyasıya yarışırken Petrunya nehrin diğer yakasından suya dalıp haçı kapar. Bereket ve uğur getireceğine inanılan tahta haçı sudan bir kadının çıkarması görülmüş şey değildir, ama Petrunya’nın mücadeleden vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Haçı geri almak için peşine düşen erkekleri, kolluk kuvvetlerini, kiliseyi ve aradığı sansasyonel haberi yakalayan medyayı atlatmaya çabalar. 8 Kasım’da vizyonda.

Şarküteri

Şarküteri post apokaliptik sürrealist bir dünyada, tuhaf kiracılarına lezzetli şeyler hazırlayan bir apartman sahibinin hikâyesi.

Savaş sonrası yaşanan korkunun ve kıtlığın yoğun olarak hissedildiği bir apartmanın en alt katında bir şarküteri dükkânı bulunmaktadır. Eski bir palyaço olan Louison, apartmana taşınır ve şarküteride işe başlar. Dükkânın sahibinin kızı Julie ile birbirlerine âşık olurlar. Hayatı yoluna girdiği için mutlu olan Louison, bir şeylerin yolunda gitmediğini ve kasap başta olmak üzere tüm apartmanın gözünün kendisinin üstünde olduğunu fark eder. Hem ev sahibi, hem de işvereni olan kasabın kendisi hakkındaki akşam yemeği olma planlarından kaçmak için Julie ile işbirliği yapar.

Jeunet ve Caro ikilisinin adeta dâhice ve sınırsız olan hayal güçlerini tüm dünyaya tanıtan ve 1991 yapımı olan Şarküteri, 13 Kasım’da restore edilmiş kopyasıyla Başka Çarşamba’da tekrar seyirci karşısına çıkacak.

Kadıköy Sineması

Onun Adı Petrunya: 12.45, 14.45, 19.00

Parazit: 13.30, 16.00, 16.45, 18.30, 21.00

Acı ve Zafer: 21.00 (8 – 11 Kasım)

Bir Zamanlar Anadolu’da: 12 Kasım Salı – 21.00

Şarküteri: 13 Kasım Çarşamba – 21.00

** Olası iptal durumları ve saat değişiklikleri için www.kadikoysinemasi.com adresimizden, sosyal medya hesaplarımızdan veya gişemizi arayarak seans bilgilerini teyit edebilirsiniz.

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No: 25/24

0 (216) 337 74 00

Rexx Sineması

Merhaba Güzel Vatanım 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15

Terminatör: Kara Kader 12:00 14:15 16:30 18:45 21:1

Cinayet Süsü 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15

Karakomik Filmler 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Adres: Caferağa Mahallesi, Sakız Gülü Sok. No:20, 34710 Kadıköy

(0216) 337 05 65