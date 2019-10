Haftanın Sinevizyonu

The Staggering Girl / Çarpıcı Kız

Büyük sansasyon yaratan Call Me By Your Name ve ardından Suspiria (2018) filmlerinin yönetmeni Luca Guadagnino’nun Cannes’da dünya prömiyerini yapan bu en yeni yapıtı, Julianne Moore ve Mia Goth’tan Alba Rohrwacher’e müthiş bir oyuncu kadrosunu biraraya getiren bir kısa film. Görselliğiyle özellikle dikkat çeken filmin esin kaynağı Valentino tasarımı giysiler; Guadagnino da filmin yapımı sırasında House Valentino’nun yaratıcı direktörü Pierpaolo Piccioli’yle işbirliği yaptı. Çağrışımlar ve anılardan yararlanan film, bir anneyle kızının ilişkisini Roma’yla New York ve geçmişler günümüz arasında gidip gelerek inceliyor. 25 Ekim’de vizyonda!

Le Daim / Deri Ceket

Georges’un gözü püsküllü süet ceketinden başka hiçbir şeyi görmez. Hatta başkalarının herhangi bir cekete sahip olması fikrine katlanamaz. Karısı tarafından terk edilmiş, her şeyini kaybetmiş bir adam olarak ceketine duyduğu saplantı içinden bir cani çıkarır. Kurbanlarını telekinezi yoluyla öldüren katil lastikle ilgili filmi Lastik (2010) ile tanınan Quentin Dupieux gerçeküstü kara komedi türünün akla gelen ilk isimlerinden. Yönetmen aynı zamanda Mr. Oizo mahlasıyla hatırı sayılır bir üne sahip tekno ve elektronik müzik DJ’i. Bu ilginç film de 25 Ekim’de beyaz perdeye geliyor.

Kadıköy Sineması

Çarpıcı Kız: 14.00, 20.15

Deri Ceket: 12.30, 15.30, 16.45, 19.00, 21.00

Acı ve Zafer: 13.30, 14.45, 17.00, 18.15, 20.30

Olmaz Öyle Saçma Tarih: 28 Ekim Pazartesi – 21.00

Parazit: 30 Ekim Çarşamba – 21.00

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No: 25/24

0 (216) 337 74 00

Rexx Sineması

Karakomik Filmler: 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

7. Koğuştaki Mucize: 11:00 12:15 13:30 14:45 16:00 18:30 21:00 21:30

Acı ve Zafer: 11:30 13:45 16:15 18:45 21:00

Adres: Caferağa Mahallesi, Sakız Gülü Sok. No:20, 34710 Kadıköy

(0216) 337 05 65