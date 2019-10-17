Haftanın Sinevizyonu

Oray

Almanya’da gurbetçi bir ailenin oğlu olan Oray, ilk gençlik yıllarında suça bulaşmış, hapis yatmıştır. Eşi Burcu’yla mutluluğu yakaladığı yeni hayatında eski alışkanlıklarından uzak durmaya çalışır. Bir yandan da Almanya’daki İslamcı akımlara kapılır. Eşiyle tartıştığı bir gün İslam’a göre boşanma anlamına gelen “boş ol” sözlerini söyler. Danıştığı imama göre üç ay eşinden uzak kalması gerekmektedir. Köln’e gidip üç ayın geçmesini bekler, fakat Köln’de danıştığı başka bir imam tamamen ayrılmaları gerektiğini öne sürer. Yönetmen, Oray ile “Almanya’da, Batılı, demokratik, seküler bir ülkede Müslüman olmak, din yoluyla kendini ifade etmek istemek ne demek?” sorusuna yanıt aradığını söylüyor.

Karakomik Filmler

Cem Yılmaz'ın iki film birden projesi Karakomik Filmler, “Kaçamak” ve “2 Arada” adında iki yapımdan oluşuyor.

“Kaçamak” eşlerine yalan söyleyip lüks bir otelde bir hafta sonu geçirmeye çalışan erkeklerin bulundukları yerin yakınına dünya dışı yaratıkların iniş yapması ile karışan tatillerini konu alıyor. “2 Arada” ise arabalı vapurda çalışan Metin isimli bir karakterin hikâyesine odaklanıyor.

Kadıköy Sineması

Acı ve Zafer: 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Görülmüştür: 21.00 (21, 22, 23 Ekim Hariç)

Rus Filmleri Haftası: 21 / 22 Ekim – 21.00

Ritüel: 23 Ekim Çarşamba – 21.00

Boğaziçi Film Festivali: 18 – 25 Ekim

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No: 25/24 0 (216) 337 74 00

Rexx Sineması

7. Koğuştaki Mucize 11.00 12.30 13.30 15.00 16.00 18.30 21.00 21.30

Acı ve Zafer 11.30 13.45 16.15 18.45 21.00

Kral Şakir Korsanlar Diyarı11.00 12.45 14.30 16.15 18.00 19.45

Joker 11.15 13.45 16.15 17.30 18.45 21.15

Adres: Caferağa Mahallesi, Sakız Gülü Sok. No:20, 34710 Kadıköy (0216) 337 05 65

Caddebostan Cinemaximum Budak

7. Koğuştaki Mucize 11:00 12:00 13:45 15:00 16:30 18:00 19:15 21:05 22:00

Aşkı Beklerken 11:10 16:10

Acı ve Zafer 13:40 18:40

Joker 10:45 12:00 13:25 15:00 16:05 18:00 19:00 19:30 21:00 21:45 22:15

Adres: Caddebostan Kültür Merkezi Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan