Haftanın Sinevizyonu...

Acı ve Zafer

İspanyol yönetmen Perdo Almodóvar’ın son filmi “Acı ve Zafer”, Salvador Mallo ismindeki, deneyimli ama gençlik günleri artık geride kalmış bir yönetmenin geçmişten bugüne yaptığı seçimleri ve yaşamında iz bırakan olayları konu ediyor. Filmde, Mallo’nun çocukluğunu yaşadığı 60’lı yıllara, annesiyle birlikte köylerinden ayrılıp daha rahat bir yaşam umuduyla Valencia’ya göç etmesine, 80’lerin Madrid’inde kalbinin hızla çarpmasına neden olan ilk aşkına, kendisi için kurtuluş ve terapi aracı olan yazı ve sinema ile tanışmasına ve kendisini tanımasına yol açan olaylara değiniliyor. Bir yönüyle Almodóvar’ın kendi hayat hikâyesi sayılabilecek Acı ve Zafer, başrol oyuncusu Antonio Banderas’ın devleşen performansının da eklenmesiyle ilettiği duygular perdeden dışarı taşan, bir yandan hüzünlü, bir yandan da umut verecek bir film.

7. Koğuştaki Mucize

Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, başrolünde ise genç kuşağın en yetenekli oyuncularından Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı ‘7. Koğuştaki Mucize’, 11 Ekim’de sinemaseverlerle buluşuyor. Film, kızını her şeyden çok seven ve zeka yaşı 7 yaşındaki kızıyla aynı olan masum ve saf bir babanın adalet arayışını konu alıyor.

Güney Kore yapımı, başta ülkesinde olmak üzere dünyanın dört bir yanında ciddi bir gişe başarısı yakalayan ‘Miracle in Cell No. 7’den, senaryo süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu’nun yaptığı, senaryosunu ise Kubilay Tat’ın yazdığı Türkiye’ye uyarlanan filmin

çekimleri Muğla ve Beykoz Kundura’da özel olarak kurulan platoda gerçekleştirildi. BaşroldekiAras Bulut İyinemli’ye kızı rolünde başarılı performansıyla Nisa Sofiya Aksongur eşlik ediyor.

Kadıköy Sineması

Acı ve Zafer: 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45

Görülmüştür: 13.30, 17.15

Piranalar: 15.15, 19.00

Vox Lux: 21.00

Angel Heart: 16 Ekim Çarşamba – 20.45

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No: 25/24

0 (216) 337 74 00

Rexx Sineması

Metallica & San Francisco Symphony: 21.00

Joker: 11.15 13.45 16.15 18.45 21.15

Kral Şakir Korsanlar Diyarı: 11.30 13.15 15.00 17.00 19.00

Kız Kardeşler: 12.00 14.15 16.30 19.00 21.15

Adres: Caferağa Mahallesi, Sakız Gülü Sok. No:20, 34710 Kadıköy

(0216) 337 05 65