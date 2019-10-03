Haftanın Sinevizyonu

Joker

Joaquin Phoenix’in devleştiği, yönetmen Todd Phillips’in olağanüstü bir başarıya imza attığı Joker, Batman’in ezeli düşmanının oluşumuna göz atarken “kötü adam” tanımına yepyeni bir bakış açısı ve bambaşka bir açılım getiriyor. Joker, sokakta ergenlerin zorbalığına, metroda takım elbiselilerin sataşmalarına ya da işteki diğer palyaçoların şakalarına maruz kaldığında, çevresindeki herkesle gitgide daha da uyumsuz hâle gelen topluma aykırı bir adamı gözlemliyor. Duyarsızlık, zalimlik ve nihayetinde ihanet üçgeninde bir varoluş döngüsüne sıkışıp kalan bu adam, üst üste kötü kararlar vererek, zincirleme tırmanan bir olaylar zincirini başlatıyor.

Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Joker, DC Comics evreninin şimdiden en başarılı filmlerinden biri olmaya aday. Muhteşem performansıyla göz kamaştıran Joaquin Pheonix’in Oscar adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Merakla beklenen film nihayet 4 Ekim’de vizyonda.

Piranalar

Gomorra’nın ünlü yazarı Roberto Saviano’nun romanından uyarlanan Piranalar, ergen zalimliğiyle suç dünyasının silahlarını ve ölüme karşı umursamazlığını beyazperdeye taşıyor. İlk gösterimini Berlin Film Festivali’nde yapan filme adını veren “piranhalar”, mafya jargonunda “silahlı çete” anlamına geliyor. Bu filmin piranhaları ise Napoli’de ellerinde makineli tüfeklerle sokakları arşınlayan, mafyaya katılarak kazandıkları parayla marka kıyafetler satın alan 15 yaşındaki Nicola ve arkadaşları. Amatör genç oyuncuların rol aldığı film, bir yandan geleceğin mafyasının günümüzde nasıl yetiştiğini ve nasıl bir medya bombardımanına maruz kaldıklarını gözlemlerken bir yandan da ergen duygu durumunun suç dünyasından nasıl etkilendiğini inceliyor.

KADIKÖY SİNEMASI

Film:

Piranalar: 11:45, 15:30, 19:15

Vox Lux: 21:15

Görülmüştür: 17:30

New York’ta Yağmurlu Bir Gün: 13:45

İçinde Yaşadığım Deri: 9 Ekim Çarşamba – 21:15

Köpek Filmi: 10 Ekim Perşembe – 13:00

Gala:

Metallica S&M2: 9 Ekim Çarşamba – 23:00

1960 – 1970 Türk Sinemasında Ses ve Görüntü Efekti Üretimi: 10 Ekim Perşembe – 17:15

Sahne:

Onur Ünlü Stand-Up: 10 Ekim Perşembe – 21:00

Festival:

İksv Filmekimi: 4 – 9 Ekim

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No: 25/24

0 (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Fırıncının Karısı 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Yıldızlara Doğru 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Elektrik Savaşları 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15

Adres: Caferağa Mahallesi, Sakız Gülü Sok. No:20, 34710 Kadıköy

(0216) 337 05 65