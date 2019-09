Haftanın Sinevizyonu

Vox Lux

“Bir 21. yüzyıl portresi” niteliğindeki film, bir genç kızın sarsıcı bir ulusal trajedinin küllerinden doğup ikonik bir “popstar”a dönüşme hikâyesini konu alıyor. Celeste, 1999’da Amerika’da bir lisede silahlı bir saldırganın rehin aldığı sınıftadır ve ülkenin canlı yayında izlediği katliamdan sağ kurtulan tek öğrenci olur. Anma töreninde söylediği şarkıyla bir fenomene dönüşen Celeste, şöhret basamaklarını tırmanarak, dünyaca ünlü bir yıldıza dönüşecektir. Başrolde Natalie Portman (Black Swan, Jackie) Jude Law (The Talented Mr. Ripley, The Grand Budapest Hotel) ve Stacy Martin’e (Nymphomaniac, High-Rise) Raffey Cassidy’nin (The Killing of a Sacred Deer) eşlik ettiği filmin anlatıcı kısımlarını Willem Dafoe seslendirirken, yönetmen koltuğunda ise “The Childhood of a Leader” ile dikkat çeken Brady Corbet oturuyor. Natalie Portman’ın Sia tarafından Vox Lux için özel olarak yazılan özgün şarkıları seslendirdiği karakter, Madonna, Lady Gaga ve Ariana Grande’nin bir karışımı şeklinde niteleniyor. Dünya prömiyerini Altın Aslan için yarıştığı Venedik’te yapan film, ardından Toronto, Londra ve Rotterdam dâhil çok sayıda önemli festivalin programında yer aldı.

Saka Kuşu

Film 13 yaşındaki Theodore Decker’ın hayatına odaklanıyor. Genç Theodere’un annesi, Metropolitan Müzesi’ne düzenlenen bir saldırı sonucu hayatını kaybeder. Thedore, Yukarı Batı Yakası’ndan, varlıklı bir ailenin himayesine girer. Hayatı tam bir karmaşaya dönüşen Theodore, Goldfinch isimli paha biçilemez bir sanat eserini çalmıştır.

Kadıköy Sineması

Kadıköy Rexx

