Haftanın Sinevizyonu

Haftalık Bağımsız Gazete 13 Eylül 2019
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Eş Anlamlılar

İsrail’den Paris’e göç eden ve kimliğini tamamen reddeden bir adamı merkezine alan Eş Anlamlılar’ın senaryosu, yönetmeni Nadav Lapid’in hayatından izler taşıyor. Filmin başkarakteri Yoav, hiç hazzetmediği ülkesi İsrail’den, sonuna kadar benimsemeye karar verdiği Paris’e taşınır. Köklerini silmek, Fransız olmak, Père Lachaise mezarlığına gömülmek ister ama özü, bedenindedir, çifte kimliği onu hiç bırakmaz. Yönetmen Lapid, kazandığı Altın Ayı’yı filmin kurgusunda da çalışan, “en yakın sanatsal ortağım” dediği, hayatını yakın zamanda kaybeden annesi Ara Lapid’e ithaf etti. Nadav Lapid’i 2018’de Filmekimi’nde izlediğimiz Anaokulu Öğretmeni filminin özgün versiyonunun yönetmeni olarak tanıyoruz.

Elektrik Savaşları

The Current War / Elektrik Savaşları, tarihin en önemli olaylarından biri olan elektrik ampulünün icadını konu ediniyor. Filmde tarihi değiştiren iki deha, Edison ve Tesla'nın karşı karşıya gelişini görüyoruz. Merakla beklenen "The Current War" filmi, endüstriyel çağın başlamasına neden olan Edison ise Tesla arasındaki kıyasıya rekabeti hikayesinin odağına alıyor.Tarihe elektrikte alternatif akımın kullanımına öncülük eden isim olarak geçen George Westinghouse, Tesla’nın desteğini alacaktır. Çünkü Westinghouse’a göre Edison, icadı konusunda ölümcül hatalar yapmıştır. Tesla ve Westinghouse, alternatif akımla ilgili büyük bir bahse girer. Kazanan kişi tarihin akışını değiştirecektir...Marvel'ın karizmatik Doctor Strange'i ve sarkastik Sherlock 'umuz olarak akıllara kazınan başarılı oyuncu Benedict Cumberbatch'in Edison'ı,  X-Men serisinde Beast olarak karşımıza çıkan ve Tolkien'de J.R.R. Tolkien'in canlandıran yakışıklı oyuncu Nicholas Hoult'un Tesla'yı canlandırdığı filmin oyuncu kadrosu da hayli zengin. 

Kadıköy Sineması

Eş Anlamlılar: 15.15, 21.15

New York’ta Yağmurlu Bir Gün: 11.30, 17.30

Hangi Kadın: 13.15, 19.15

Görülmüştür: 18 Eylül Çarşamba 21.15

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.)  No: 25/24 

0 (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Serseriler: 11.00 15.10 19.20

Uslu Çocuklar: 11.15 13.15 15.15 17.15 19.15 21.15

O Bölüm 2: 12.15 15.15 17.15 18.15 20.15 21.15

New York'ta Yağmurlu Bir Gün: 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00

Korku Hikâyeleri: 11.15 13.15 15.15

Adres: CaferağaMahallesi, Sakız Gülü Sok. No:20, 34710 Kadıköy

(0216) 337 05 65

Etiketler; #Eş Anlamlılar #Elektrik Savaşlar
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