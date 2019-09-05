Haftanın Sinevizyonu...

Hangi Kadın

Bu hem eğlenceli hem hüzünlü film; sosyal medya çılgınlığının ve sanal dünya algılarının gerçek hayatı nasıl etkilediğine gençler değil farklı bir yaş grubu üzerinden bakıyor. Filmin kahramanı 50 yaşındaki iki çocuklu akademisyen Claire, genç sevgilisini sosyal medya üzerinden gözetlemek amacıyla Facebook’ta sahte bir hesap açıyor; 23 yaşında, sarışın, genç ve güzel Clara oluveriyor. Sevgilisi kanmıyor ama en yakın arkadaşı tuzağa düşüyor. Fransız yönetmen ve oyuncu Safy Nebbou’nun ödüllü yazar Camille Laurens’in aynı adlı romanından uyarladığı Juliette Binoche’un harika performansıyla öne çıkan film, Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirmişti.

“O” Bölüm 2



İlk filmden, 27 yıl sonra şeytani palyaço Pennywise’ın kasabaya geri dönüşü sebebiyle kahramanlarımız da çocukken söz verdikleri gibi kasabaya dönerler. 27 yıl sonra biraraya gelen ekipte, her bir karakterin oldukça değişmiş olması sebebiyle, birbirilerini tanımakta da zorlanacakları filmde; bambaşka hayatlar yaşayan eski dostlar yeniden birlikte mücadele etmeyi öğrenecekler.

Kadıköy Sineması

Bir Zamanlar Hollywood’da: 12.15, 16.30, 21.00

Ritüel: 13.45

New York’ta Yağmurlu Bir Gün: 12.00, 17.15, 19.30

Hangi Kadın: 15.15, 19.00, 21.15

Vox Lux: 11 Eylül Çarşamba – 21.00

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No: 25/24

0 (216) 337 74 00

Caddebostan Cinemaximum Budak

Masal Şatosu - Sihirli Davet: 10.45 13.00 15.15 17.30 19.45

New York'ta Yağmurlu Bir Gün: 11.05 13.15 15.25 17.35 19:4521:55

Elveda Oğlum: 11.10 17.50

Abigail: Sınırların Ötesinde: 16.10 18.40 21.10

Adres: Caddebostan Kültür Merkezi Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan