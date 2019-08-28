Haftanın Sinevizyonu...

Haftalık Bağımsız Gazete 29 Ağustos 2019
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Elveda Oğlum

Pekin Bisikleti, Sürüklenenler, 11 Yaşındayım, Kızıl Amnezi filmlerinin yönetmeni Wang Xiaoshuai’ın “epik bir melodram” sözleriyle övülen son filmi, her iki başrolüne de Gümüş Ayı ödülünü getirdi. 30 yıllık bir süreci anlatan film, Çin’in tek çocuk politikasının yıkıcı etkilerini derinden yaşayan bir çifti izliyor. Ülkenin ekonomik büyümesinin ardından gelen toplumsal dönüşümünü de gözlemleyen film sevgi, arkadaşlık, çocuk sahibi olmak, keder, affetme gibi kavramlara da değiniyor. 30 Ağustos’ta vizyona giriyor.

New York'ta Yağmurlu Bir Gün

Üniversiteli âşıklar Gatsby (Timothée Chalamet) ve Ashleigh (Elle Fanning) New York’ta baş başa geçirecekleri romantik ve güneşli bir hafta sonu planlar. Ancak şehre ayak basmalarıyla birlikte güzel hava yerini sağanak yağışa bırakırken, kahramanlarımızın yolları bu devasa ve karmaşık şehirde ayrılır. Birbirinden tuhaf karşılaşmalar ve maceralar yaşayan Gatsby ve Ashleigh, bir yandan da yeniden yan yana gelebilmenin yollarını aramaktadır…

New York’ta Yağmurlu Bir Gün, Woody Allen’dan, en sevdiği şehre güzelleme mahiyetinde uçarı bir romantik komedi. 30 Ağustos’ta sinemalarda.

Kadıköy Sineması

New York’ta Yağmurlu Bir Gün: 11:30, 16:30, 19:15

Bir Zamanlar Hollywood’da: 13:15, 16:15, 18:15, 21:00

Küçük Beyaz Yalanlar 2: 12:15

Acele Baba Aranıyor: 14:45

Ritüel: 21:15

Yuli: 7 Eylül - 21:00

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.)  No: 25/24

0 (216) 337 74 00

Caddebostan Cinemaximum Budak

Kod Adı Angel: 11:20 13:55 16:30 19:05 21:40

Acele Baba Aranıyor: 10:55 15:15 19:35

Bir Zamanlar Hollywood’da: 11:30 14:45 18:00 21:15 22:00

Korku Hikayeleri: 18:25 21:00

Adres: Caddebostan Kültür Merkezi Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan

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