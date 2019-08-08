Haftanın Sinevizyonu...

Sadık Bir Adam

Ünlü Fransız oyuncu Louis Garrel, yönettiği filmde başrolü eşi Laetitia Casta ile paylaşıyor. Garrel, Abel rolünde, ayrıldıktan sekiz yıl sonra eski sevgilisi Marianne’la Paul’ün cenazesinde karşılaşıyor. Abel, bu kederli anı bir fırsat olarak görüp değerlendiriyor, böylece Paul ölünce Marianne’la yeniden birlikte olabilecek. Tabii işe taş koyanlar var: Paul ile Marianne’ın oğlu Joseph ve Paul’ün kız kardeşi Eve. Louis Garrel’in “çağdaş bir durum komedisi” olarak tarif ettiği filmin komedi, dram ve biraz da Fransız Yeni Dalgası öğeleri içeren senaryosunun yazarları Garrel ile efsane senarist ve romancı Jean-Claude Carrière. “A Faithful Man / Sadık Bir Adam” 9 Ağustos’ta vizyona giriyor.

Küçük Beyaz Yalanlar Devam Ediyor

Her şeyden uzaklaşmak için yazlık evine inzivaya çekilmek isteyen Max, doğum günü sürprizi olarak yıllardır görmediği eski arkadaşlarını karşısında bulunca işler karışır. Max, yanlışlıkla hapsolduğu bu komedi filminde zorlama bir mutluluk için çabalarken; davetsiz misafirlerinin ise başlarına gelmedik kalmayacaktır. Yıllar önce bıraktığı arkadaşlarının çocukları çoğalmış, öncelikler değişmiş, hayatlar farklılaşmıştır. Ancak kahkahaların dozu hala aynıdır. Peki ya artık küçük beyaz yalanları saklayacağınız bir yer yoksa eski dostluklardan geriye ne kalır? Ünlü oyuncu Guillaume Canet’nin senaryosunu yazıp yönettiği, Fransa’nın en büyük sinema yıldızlarını bir araya getiren, Fransa’da seyirci rekorlarının ardından Küçük Beyaz Yalanlar Devam Ediyor. 16 Ağustos’tan itibaren sinemalarda.

KADIKÖY SİNEMASI 9 – 15 AĞUSTOS PROGRAMI

Sadık Bir Adam: 15:15, 19:30

Midsommar: 12:30, 16:45, 21:00

Yuli: 14:15, 19:00

Yüzleşme: 16:30, 21:15

Gloria Bell: 12:15

Acele Baba Aranıyor: 14 Ağustos Çarşamba – 21:00

KADIKÖY SİNEMASI 16 – 22 AĞUSTOS PROGRAMI

Küçük Beyaz Yalanlar 2: 12:30, 16:30, 21:00

Sadık Bir Adam: 15:00, 19:00

Midsommar: 13:45, 21:15

Yuli: 16:30

Yüzleşme: 18:45

Bir Zamanlar Hollywood’da (Türkiye Galası): 21 Ağustos Çarşamba – 21:30

Olmaz Öyle Saçma Tarih (Sahne Programı): 22 Ağustos Perşembe – 20:30

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No: 25/24

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