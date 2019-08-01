Haftalık Bağımsız Gazete 02 Ağustos 2019
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Haftanın Sinevizyonu
Gazete Kadıköy

YÜZLEŞME

François Ozon’unyönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud’ınbaşrollerini paylaştığı  Yüzleşme, çocukken cinsel saldırıya uğrayan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. François Ozon’un Şubat ayında Berlin Film Festivali’nde ana yarışmada dünya prömiyerini yapan son filmi, Katolik ruhbanlarının pedofili vakalarına kurbanların açısından bakan güçlü bir dram. Yüzleşme, günümüzde, üç yetişkin adamı izliyor: Alexandre, François ve Gilles. Çocukluklarında kendilerini taciz eden rahibin hâlâ çocuklarla çalıştığını ve kiliseden uyarı bile almadığını öğrenen bu üç yaralı ruh kendi anılarının da yüzeye çıkmasıyla “suskunluğun yükü”nden kurtulmaya karar veriyorlar.

KOD ADI: HUMMINGBIRD

New York’lu kuzenler Vincent (Jesse Eisenberg) ve Anton (Alexander Skarsgård)'un Borsa başta olmak üzere Bitcoin, Kripto Para ve tüm bankacılık sistemlerini ele geçirebilecek yüksek frekans ticaretinden yararlanıp, geçirebilecek yüksek frekans ticaretinden yararlanıp, milyarder olmaya çalışmalarını konu alıyor.
Kansas ve New Jersey arasında bir fiber optik hattı döşeyerek sistemi ele geçirmeye çalışan Vincent ve Anton'un macerası, patronlarının da peşlerine düşmesiyle kontrolden çıkacaktır.

43. Toronto Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan  filmin yönetmeni Kim Nguyen.

Kadıköy Sineması

MIDSOMMAR: 16:00, 18:45, 21:15

YULI: 16:30, 21:30

GLORIA BELL: 14:45

ZAVALLI: 13:00

YÜZLEŞME: 13:30, 18:45
BAŞKA ÇARŞAMBA:

KÜÇÜK BEYAZ YALANLAR 2: 7 Ağustos Çarşamba – 21:15

BAŞKA GECE:

MIDSOMMAR: 2 Ağustos Cuma – 23:59

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.)  No: 25/24 Tel: 0 (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx Sineması 

Kod Adı: Hummingbird :11.00,13.30,16.00,18.30,21

Sakızgülü Sok. No: 20/22 Kadıköy / İstanbul

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