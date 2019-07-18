Haftanın Sinevizyonu

Gloria Bell

Una Mujer Fantastica’nın Oscar ödüllü yönetmeni Sebastián Lelio’nun, başrolünde yine Oscar ödüllü yıldız Julianne Moore’un olduğu filminde, kocasından boşanmış bir kadın olan Gloria Bell 50’li yaşlarındadır. Ancak bir anneanne olmaktan daha etkin bir hayatı hedefleyen Gloria, gündüzlerini ofisinde çalışarak geçirir. Akşam olduğunda ise kendini dans pistine bırakır. Özgür ruhlu bir kadın olan Gloria’nın hayatı, dışarı çıktığı bir gece Arnold adında bir adamla tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Aşkın büyülü heyecanını yeniden hissetmeye başlayan Gloria, kendisini flört, aile, kimlik karmaşası ve beklenmedik bir romantizm içerisinde bulur. İlk başta her şey çok güzel gitse de zamanla hayatının ikiye bölünmüş olduğunu fark eder. Gloria, geçmişten nasıl kurtulacağını bilemediği gibi geleceğe nasıl bakacağını da çözememektir. Tek bildiği şey, kendi hayatının yönünü artık kendisinin belirlemek zorunda olduğudur…

Pity / Zavallı

Bazıları hüsrana ve kedere öyle sıkı sıkıya bağlıdırlar ki, acı onlar için kutsal bir mertebededir, aynı zamanda bir varoluş amacıdır. Zavallı’daki avukat için de durum böyle; her daim mağduriyeti arzulayan, ancak acısıyla “mutlu” olabilen ve yaşamdaki hiçbir acının bu arzusunu doyuramadığı biri. Efthymis Filippou’nun yazdığı bu hikâyede avukat, acıyı bir giysi gibi üzerinde taşıyabilmek uğruna elinden gelen her şeyi yapıyor.

Kadıköy Sineması

Gloria Bell: 13.00/17.00/19.00

Zavallı: 13.00/19.15

Beyaz Karga: 21.00

Colette: 15.00/17.15/21.00

Kül En Saf Beyazdır: 14.45

BAŞKA ÇARŞAMBA

High Life: 24 Temmuz - 21.00

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No: 25/24

0 (216) 337 74 00

Caddebostan Cinemaximum Budak

Astronot Willy: Macera Gezegeni(Türkçe Dublaj): 11:00 13:05 15:10 17:15

Ölümcül Sular: 11:05 13:10 15:15 17:20 19:2521:30

Colette: 11:30 16:40 21:50

Adres: Caddebostan Kültür Merkezi Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan