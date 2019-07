Haftanın Sinevizyonu...

Colette



“Colette”, Nobel Ödülü’ne aday gösterilen ünlü Fransız yazar Sidonie-Gabrielle Colette’in 20. yüzyılın başlarında geçen gerçek hayat hikâyesini konu alıyor. Taşralı bir genç kız olan Gabrielle, karizmatik Parisli yazar Henry Gauthier-Villars ile evlenince, sanatın kalbinin attığı Paris’e taşınır. Willy mahlasıyla tanınan kocası başarısız bir yazardır ve Gabrielle’in yeteneklerini çok geçmeden farkına varır. Willy, kariyerinin ve mali durumlarının kurtarıcısı olarak karısını görüp, kendi isminde yayınlanacak bir romanın gizli yazarı olarak Gabrielle’i kullanmaya başlar. Kocasının ısrarı üzerine Colette, ilk eseri Claudine’i yazar ve kitap tüm ülke çapında büyük başarı elde eder. Her şeyi farkında varmaya başlayan Colette, erkek egemen bir dünyada, kocasının ona dayattığı edebi ve mecazi sınırlardan kurtularak yazdıklarını sahiplenmeye karar verir. Gelecek neslin kadınlarına ışık tutan güçlü dilini kullanarak, topluma meydan okumanın zamanı gelmiştir. Dünyanın en önemli figürlerinden biri olan Colette’in biyografik filminde, başroller Keira Knightley ve Dominic West (The Affair)’e ait. Filmin yönetmenliğini ise Still Alice ile hatırlanan Wash Westmoreland üstleniyor.



Kadıköy Sineması

Vizyon:

Colette: 12:30, 17:00, 19:00

Kül En Saf Beyazdır: 12:00, 14:30, 21:00

Ateşle Oynayanlar: 14:30

Beyaz Karga: 16:30

Dekalog 1-2: 12 Temmuz / 19:00

Dekalog 3-4: 12 Temmuz / 21:15

Dekalog 5-6: 16 Temmuz / 19:00

Dekalog 7-8: 16 Temmuz / 21:15

Dekalog 9-10: 18 Temmuz / 19:00

Veronique'in İkili Yaşamı: 18 Temmuz / 21:15

Başka Çarşamba:

Gloria Bell: 17 Temmuz / 19:00

Özel Gösterim:

Ahlât Ağacı Kamera Arkası Belgeseli: 13, 14, 15 Temmuz / 21:00

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No: 25/24

0 (216) 337 74 00

***

Kadıköy Rexx Sineması

Tolkien: 11.00, 13.30, 16.00, 18.30, 21.00

Yesterday: 11.00, 13.30, 16.00, 18.30, 21.00

Oyuncak Hikâyesi 4: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy Tel: (0216) 337 05 65