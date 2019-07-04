Haftanın Sinevizyonu

Haftalık Bağımsız Gazete 05 Temmuz 2019
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Kül En Saf Beyazdır

Dönüşüm geçiren bir ülke ve toplumun dışında kalmış iki insan. On altı yıla yayılan bir aşk hikâyesi… Mafya üyesi sevgilisi Bin için hapse giren Qiao, beş yılın ardından hapisten çıkar ve Bin’i aramaya başlar. Çin’in yakın tarihine ışık tutan film, gangster dünyasında geçen trajedilerle dolu bir ilişkinin izlerini sürüyor. Cannes’da Altın Palmiye için yarışan filmin yönetmenlik koltuğunda ise usta yönetmen Jia Zhang-ke bulunuyor.

Tolkien 

Kült eser Yüzüklerin Efendisi’nin ve pek çok fantastik dünyanın yazarı J.R.R. Tolkien’ın hayatını konu alan film, yazarın yetim kaldığı çocukluk döneminden başlayarak, hayatının ilerleyen dönemlerini anlatıyor. Film, I. Dünya Savaşı döneminde yazarın yaşadıklarından aşkı ve arkadaşlıkları dâhil olmak üzere birçok detaya yer veriyor. Tolkien’e daha fazla yakınlaşma şansını izleyiciye yaşatacak olan filmde, yazarın başyapıtlarını yaratırken hayatından kattığı izleri de anlama fırsatı bulacağız.

Kadıköy Sineması

Vizyon:

Kül En Saf Beyazdır: 14.00 – 21.00

Beyaz Karga: 18.30

Ateşle Oynayanlar: 12.00 – 16.30

Üç Yönetmen Seçkisi (Bergman, Kieslowski, Tarkovski):

Üç Renk: Mavi: 5 Temmuz – 12.00, 9 Temmuz – 19.30

Üç Renk: Kırmızı: 6 Temmuz – 12.00, 10 Temmuz – 19.30

Üç Renk: Beyaz: 7 Temmuz – 12.00, 11 Temmuz – 19.30

Dekalog 1 – 2: 7 Temmuz – 17.15, 5 Temmuz – 21.15

Dekalog 3 – 4: 8 Temmuz – 17.15, 6 Temmuz – 21.15

Dekalog 5 – 6: 9 Temmuz – 17.15, 7 Temmuz – 21.15

Dekalog 7 – 8: 10 Temmuz – 17.15, 8 Temmuz – 21.15

Dekalog 9 – 10: 11 Temmuz – 17.15, 8 Temmuz – 21.15

Vernıque’nın İkili Yaşamı: 11 Temmuz – 21.15

Sessizlik: 8 Temmuz – 12.00, 5 Temmuz – 19.30

Güz Sonatı: 9 Temmuz – 12.00, 6 Temmuz – 19.30

Kış Işığı: 10 Temmuz – 12.00, 7 Temmuz – 19.30

Persona: 11 Temmuz – 12.00, 5 Temmuz – 17.15

Yaban Çilekleri: 6 Temmuz – 17.15, 8 Temmuz – 19.30

Stalker: 5, 8, 11 Temmuz – 14.00

Solarıs: 6, 9 Temmuz – 14.00

Ayna: 7, 10 Temmuz – 14.00
Başka Çarşamba:

Sadık Bir Adam: 10 Temmuz – 21.15

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.)  No: 25/24 0 (216) 337 74 00

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