Haftanın Sinevizyonu

Ateşle Oynayanlar

2018 Cannes Film Festivali’nde “Director’s Fortnight” seçkisinde yer almış ve “Altın Kamera” adaylığı bulunan Ateşle Oynayanlar; tutku ve adrenalinin insanı nerelere götürebileceğine dair sürükleyici bir hikaye. Filmin başrollerinde ise ünlü yönetmen Asghar Farhadi’nin “The Past” filminden tanıdığımız yetenekli oyuncu Tahar Rahim ve “Nymphomaniac 1-2” gibi yapımlarla adından sıkça söz ettiren Stacy Martin yer alıyor. Paris’te babasının kafesinde çalışan Ella’nın sakin ve sıradan bir hayatı vardır; ta ki garson olarak çalışmaya başlayan Abel ile tanışana kadar. Ella’nın Abel’e hissettiği karşı konulamaz çekim, genç kadına Paris’in yeraltı kumarhanelerinin ve heyecan dolu bir dünyanın kapılarını açar.

Laurel ile Hardy

1930’lu yıllarda çektikleri filmlerle üne kavuşmuş olan komedi ikilisi Stan Laurel ve Oliver Hardy, araları açıldıktan sonra kariyerlerini yeniden canlandırmaya çalışırlar. Savaş sonrası Britanya’sında turneye çıkan Laurel ve Hardy’nin karşılaşacağı güçlükler, geçen yıllar ile birlikte daha da çoğalmıştır.

Elveda Lenin

Moda Sahnesi Sineması’nda düzenlenen Psike İstanbul Sinema Akşamları kapsamında "Ütopyadan Distopyaya" temasıyla gösterilecek dokuzuncu film yönetmenliğini Wolfgang Becker'ın yaptığı Elveda Lenin! (Good Bye Lenin!, 2003). Film izlendikten sonra psikanalist adayı Meral Erten tarafından değerlendirilecek ve izleyenlerle birlikte tartışılacak. Film 28 Haziran Cuma saat 20.00’de gösterilecek. Etkinlik herkese açık ve ücretli. Öğrenci: 30 TL

Tam: 40 TL.

Kadıköy Sineması

Beyaz Karga: 13.00 18.45 21.15

Ateşle Oynayanlar: 12.00 14.00 16.00 21.00

TARKOVSKY SEÇKİSİ:

Solaris: 29 Haziran, 2 Temmuz 18.00 / 30 Haziran, 3 Temmuz 15.30

Stalker: 28 Haziran, 1 Temmuz 18.00 / 29 Haziran, 2 Temmuz 15.30

Ayna: 30 Haziran, 3 Temmuz 18.00 / 28 Haziran, 1 Temmuz 15.30

ÖZEL GÖSTERİMLER:

Köpek Filmi: 29 Haziran, 30 Haziran 12.00

Colette: 3 Temmuz 21.15



ÖZEL ETKİNLİKLER:

26. İstanbul Caz Festivali (Gece Gezmesi): 4 Temmuz 20.30

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No: 25/24

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