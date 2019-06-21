Haftanın Sinevizyonu

Beyaz Karga

Ünlü oyuncu Ralph Fiennes’ın yönettiği üçüncü filmi, efsane balet Rudolf Nureyev’in hayatını anlatıyor. Senaryosunu Saatler ve Okuyucu ile Oscar’a aday gösterilen senarist ve oyun yazarı David Hare’in yazdığı Beyaz Karga, ilk gösterimini Telluride Film Festivali’nde yaptı. Son derece göz alıcı bale sahneleri içeren film, Nureyev’in Sibirya’da bir trendeki doğumundan gençliğine, eğitim aldığı yıllara değinerek 1961’de Paris Le Bourget havaalanında Sovyetler’den Batı’ya ilticasına kadar yaşamını ele alıyor. Filmde Sergei Polunin Nureyev’in ev arkadaşı Yuri Soloviev rolünü üstlenirken yönetmen Ralph Fiennes da St. Petersburg’un en saygın dans hocası Puşkin’i canlandırıyor.

Kadıköy Sineması

Beyaz Karga 12.15 14.30 19.00 21.15

TARKOVSKY SEÇKİSİ

Solaris: 22, 25, 27 Haziran 15.00 / 21, 24 Haziran 20.30

Stalker: 21, 24, 26 Haziran 15.00 / 22, 25 Haziran 20.30

Ayna: Her Gün 13.00 / 27 Haziran 20.30

BAŞKA SİNEMA

Ateşle Oynayanlar: 26 Haziran 20.30

Adres: Bahariye Cad. No: 25 Kadıköy Tel: (0216) 337 74 00

Caddebostan Cinemaximum (Budak)

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit(3D)11.25 14.00 16.35 19.10 21.45

Cinnet13.00 17.30 22.00

Rocketman13.45 16.30 19.15 22.00

Solaris14:15

Adres: Caddebostan Kültür Merkezi Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan Tel: 0850 220 09 67

Moda Sahnesi Sineması

Güvercin Hırsızları 12.15 18.15

Sınır 14.00 20.00

En Sevdiğim Kumaş 16.15

Adres:Osmanağa Mah., Bahariye Cad., Halil Ethem Sok., Kadıköy

Tel: (0216) 330 58 00