Haftanın Sinevizyonu...

Güvercin Hırsızları



16 yaşındaki Mahmut’un yaşadığı ilçedeki tek gündeliği taklacı güvercin beslemek ve arkadaşlarıyla birlikte başkalarının güvercinlerini çalmaktan ibarettir. En büyük hayali ise en iyi güvercinlere sahip olmaktır. Bir gün güvercinlerinden biri kaçar ve geri dönmez. Mahmut, bir çatıya yuva yapan güvercinini bulduğunda o evde yaşayan 8 yaşındaki İsmail’le tanışır. Bu tanışma o andan itibaren yaşayacağı hayatı etkileyecek en önemli dönüm noktalarından biri olur. Mahmut artık güvercinleri İsmail’in hayali için çalacak ve ona yardım edecektir.

Kadıköy Sineması

Sınır: 12.30 – 14.30 – 17.30 – 21.00

Güvercin Hırsızları: 12.30 – 16.00 – 19.30

High Life: 14.00

BAŞKA ÇARŞAMBA:

Persona: 6 Haziran Çarşamba – 21.30

MÜZİK ve DANS FESTİVALİ:

Climax: 31 Mayıs – 21.30, 3 Haziran – 19.00

Leto: 31 Mayıs – 19.00, 5 Haziran – 16.30

Whitney: 31 Mayıs – 16.30, 3 Haziran – 21.30

Dalida: 1 Haziran – 21.30, 4 Haziran – 19.00

Anadolu Turnesi: 1 Haziran – 16.30, 6 Haziran – 19.00

Kız: 4 Haziran – 16.30, 2 Haziran – 21.30

Yuli: 1 Haziran – 19.00, 4 Haziran – 21.30

Beyaz Karga: 2 Haziran – 19.00, 3 Haziran – 16.30

İngiltere Benim: 2 Haziran – 16.30, 5 Haziran – 19.00

Adres: Bahariye Cad. No:25 Kadıköy (0216) 337 74 00

Moda Sahnesi Sineması

Yuva: 14.15 21.00

Seninle Başım Dertte: 16.45

Altın Eldiven: 12.00 18.45

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800