Haftanın Sinevizyonu...

Sınır

“Nordik kara film” Sınır, iki parlak ismi bir araya getiriyor: yönetmen koltuğunda Shelley ile tanınan Ali Abbasi, filmin uyarlandığı özgün romandaysa Let The Right One In / Gir Kanıma ile büyük başarı kazanan yazar John Ajvide Lindqvist. Üstelik filmin senaryo yazarlarından biri de Holiday / Tatil ile 2018’de 37. İstanbul Film Festivali’ne konuk olan yönetmen Isabella Eklöf. Şüphelendiği, kendi kadar tuhaf bir adamı takıntı haline getiren Tina adındaki bir sınır polisinin sonunda kendi varlığını bile sorgulayacağı birtakım sırları öğrenişini anlatan Sınır aşk filmi, doğaüstü ve kara film ögelerini zekice harmanlıyor. 24 Mayıs’ta sinemalarda.



Kadıköy Sineması

Sınır: 13.00 15.00 19.00 21.00

High Life: 13.30 17.00

Sunset: 15.30 18.15 21.00

Nebula: 25 Mayıs 18.15

Beyaz Karga: 29 Mayıs 21.00



SİNEMATEK

Franny ve Alexander: 26 Mayıs Cumartesi 21.00

Zamanın Akışında: 28 Mayıs Salı 21.00

Milano Mucizesi: 30 Mayıs Perşembe 19.00

Adres: Bahariye Cad. No:25 Kadıköy (0216) 337 74 00



Moda Sahnesi Sineması

Seninle Başım Dertte: 16.45

Arctic: 12.30 19.30

Altın Eldiven: 14.30 21.00

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800