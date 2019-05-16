Haftanın Sinevizyonu

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Sunset / Gün Batımı

Yabancı Dilde En İyi Film Oscar ve Altın Küre ödüllerine layık görülen “Saul’un Oğlu” ile son yılların en çok konuşulan sinema olaylarından birine imza atan László Nemes, yeni filmi “Gün Batımı / Sunset”te bu defa izleyiciyi I. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde Budapeşte’ye götürüyor. Irisz Leiter adlı genç bir kadın, eskiden kendi ailesine ait olan parıltılı bir şapka dükkânına gelerek iş ister. Şehrin sosyetesini ağırlayacağı önemli bir organizasyona hazırlanan dükkânın esrarengiz yeni sahibi Brill, kadını başından savmaya çalışır. Fakat kayıp geçmişinin izinde olan Irisz’in dönüşüyle ortaya çıkan Leiter ailesinin sırları, tüm şehri sarsacaktır. Arka planda tarihin en büyük yıkımına yaklaşan insanlığın gün batımını gözler önüne seren film, dünya prömiyerini yaptığı ve Altın Aslan için yarıştığı Venedik Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü’ne layık görüldü.

Kadıköy Sineması

Sunset: 13.00 15.30 18.15 21.00

Yuva: 16.00 21.00

High Life: 13.30 18.30

BAŞKA ÇARŞAMBA:

Sibel: 22 Mayıs Çarşamba 21.00

SİNEMATEK:

Umberto D.:  19 Mayıs Pazar 19.00

Paris, Teksas: 19 Mayıs Pazar 21.00

Güz Sonatı: 21 Mayıs Salı 21.00

İtalyan Usulü Evlilik: 23 Mayıs Perşembe 19.00

Adres: Bahariye Cad. No:25 Kadıköy (0216) 337 74 00

Moda Sahnesi Sineması

Seninle Başım Dertte: 12.00 16.30 

Arctic: 21.00

Altın Eldiven: 14.15 18.45

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800

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