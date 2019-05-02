Haftanın Sinevizyonu

High Life



7 numaralı uzay gemisinde bir bebekle birlikte yalnız yaşıyor Monte. Gemi, bir kara deliğe doğru yol alıyor; uzay-zamanın büküldüğü bir noktaya. Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth’lu oyuncu kadrosuyla High Life, Toronto’da prömiyerini yaptı. Çektiği bu ilk bilimkurguda Denis, tüm oyuncularına çekimlerin yapıldığı Köln’deki Avrupa Uzay Ajansı’nda astronot eğitimi aldırdı. Tabii ki yine Denis’nin tüm filmlerinde olduğu gibi Tindersticks’ın has elemanı Stuart A. Staples, müzikleri ve ses tasarımını üstleniyor. Claire Denis’nin sözleriyle High Life, “yalnızca arzulardan ve vücut sıvılarından bahsediyor. (…) Umutsuzluk ve insanın hassasiyeti hakkında bir film bu; her şeye karşın sevgi hakkında…”

Merakla beklenen ve +18 olan High Life, 3 Mayıs’tan itibaren beyaz perdede.

Bizim Büyük Çaresizliğimiz

Yönetmen Seyfi Teoman, 35. yaş günü olan 18 Nisan 2012’de trafik kazası geçirdi ve yoğun bakımdaki savaşından sonra 8 Mayıs 2012’de yaşamını yitirdi. İlk filmi Tatil Kitabı, 2008 yılında 58. Berlin Film Festivali’ne kabul edilen tek Türkiye yapımı film oldu. Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde dünya galası yapılan film, Türkiye’de 27. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma’da En İyi Film ve FIPRESCI ödüllerini kazandı. İkinci filmi “Bizim Büyük Çaresizliğimiz”, 61. Berlin Film Festivali’nde yarışma bölümüne seçilen Teoman, kaza geçirmeden önce üçüncü filminin senaryosu üzerinde çalışıyordu.

Başka Sinema, 8 Mayıs Çarşamba günü Seyfi Teoman anısına “Başka Çarşamba”da “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” filmini gösterecek. Sinema perdesinde bir kez daha izlemek isteyenler için kaçmaz fırsat!

Kadıköy Sineması

High Life: 12.00 14.15 18.45 21.00

Altın Eldiven: 12.00 16.30 19.00

Seninle Başım Dertte: 14.00

Arctic: 17.00 21.15

ÖZEL GÖSTERİM:

Bizim Büyük Çaresizliğimiz: 8 Mayıs Çarşamba – 21.00

SİNEMATEK GÖSTERİMLERİ:

Bisiklet Hırsızları: 5 Mayıs Pazar 19.00

Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi: 5 Mayıs Pazar 21.00

Alice Kentlerde: 7 Mayıs Salı 21.00

Monica’yla Bir Yaz: 9 Mayıs Perşembe 21.00

ÖZEL ETKİNLİKLER:

İFA Film Analizi Atölyesi: 9 Mayıs Perşembe 21.00

Yıldız Teknik Ünv. Kısa Film Yarışması: 6 Mayıs Perşembe 16.00

Adres: Bahariye Cad. No:25 Kadıköy (0216) 337 74 00

Moda Sahnesi Sineması

Arctic: 14.30 19.00

Herkes Biliyor: 12.00 16.30 21.00

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800