Haftanın Sinevizyonu

Seninle Başım Dertte

Yönetmeni Pierre Salvadori’nin 1980’lerin Something Wild ve Married to the Mob / Babanın Metresi gibi renkli ve hareketli komedilerinden esinlendiği Seninle Başım Dertte, aksiyonu, kahkahası bol bir romantik komedi. Fransa’nın güneyinde bir sahil kasabasında geçen filmin başrolünde İlk Dövüşte Aşk ve Meçhul Kız’dan tanıdığımız Adèle Haenel yer alıyor. Yvonne, herkesin gözünde kahraman olan komiser eşinin ölümünden sonra onun aslında yoz bir polis olduğunu öğrenir. Dahası, Antoine adlı masum birinin 8 yıl hapis cezası almasına neden olmuştur. Yvonne, hapisten salıverilen Antoine’a kendini eskort olarak tanıtır ve bir şekilde hayatı mahvolmuş, biraz da ruhsal dengesini kaybetmiş bu adama yardımcı olmayı kendine görev edinir. 26 Nisan’da beyaz perdede.

Kadıköy Sineması

ARCTIC: 13.00 – 17.00 – 21.00

ALTIN ELDİVEN: 14.15 - 14.45 – 18.45

SENİNLE BAŞIM DERTTE: 12.15 – 16.30 – 19.00 - 21.00

ÖZEL GÖSTERİM:

YUVA: 1 Mayıs Çarşamba – 21.00

TİYATRO:

Vicdani’nin İçinde Bir Hissikabelvuku: 29 Nisan Pazartesi – 20.30

ATÖLYE:

Gülengül Altıntaş ile Film Analizi Atölyesi: 27 Nisan Cumartesi – 17.00

SİNEMATEK GÖSTERİMLERİ

28 Nisan Pazar 21.00 – Kaldırım Çocukları

30 Nisan Salı 21.00 – Amerikalı Arkadaş

2 Mayıs Perşembe 19.00- Yedinci Mühür

Adres: Bahariye Cad. No:25 Kadıköy (0216) 337 74 00

Moda Sahnesi Sineması

Loro14:30 20:00

Herkes Biliyor12:00 17:30

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800