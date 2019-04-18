Haftanın Sinevizyonu

Arctic

Başrolde Mads Mikkelsen’in (The Hunt, Hannibal, Doctor Strange) yer aldığı ARCTIC, bir adamın Kuzey Kutup Bölgesi’nde hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Düşen uçağından sağ çıkmayı başaran Overgard, kurtarma ekibini beklemektedir. Fakat trajik bir kaza, umudunun tükenmesine yol açar. Overgard artık hiçliğin ortasında, sert doğa koşullarının karşısına çıkardığı engelleri yaratıcı yöntemlerle aşmak zorundadır. Kendine güvenli bir alan oluşturan Overgard’ın, yardım şansını son bir kez zorlamak için ölümcül bir yolculuğa çıkması gerekecektir. Indiewire tarafından “Tüm zamanların en iyi hayatta kalma filmlerinden biri” olarak nitelenen filmin yönetmen koltuğunda, Youtube için çektiği videolarla üne kavuşan Joe Penna oturuyor. Penna, ilk uzun metraj filmi olan ARCTIC’le filmin dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali’nde Altın Kamera ödülüne aday gösterildi. 19 Nisan’da vizyonda.

Greta

New York'ta tek başına yaşayan Frances, metroda bir çanta bulur. Çantanın sahibi piyano öğretmeni olan Greta'dır. Frances, çantayı sahibine ulaştırmak için Greta'nın kapısına kadar gider. Greta, çantasını getiren Frances'e teşekkür etmek adına onu kahve içmeye davet eder. Bu vasıtayla daha önceden birbirlerini tanımayan Frances ve Greta kısa sürede arkadaş olur. Ancak bir süre sonra, Frances hiçbir şeyin görüldüğü gibi olmadığını anlar ve iki arkadaşın ilişkisi korkunç bir hal alır. Neil Jordan’ın bu yeni filminin başrolünde Isabelle Huppert ve Chloe Grace Moretz var. Greta’da bu hafta beyazperdeye gelecek filmlerden.

Kadıköy Sineması

Arctic: 12.30 16.45 19.15 21.00

Altın Eldiven: 12.15 14.30 17.00 18.45 21.15

Herkes Biliyor: 14.30

SİNEMATEK GÖSTERİMLERİ

21 Nisan 21.00 – Yaban Çilekleri (Ingmar Bergman)

23 Nisan 21.00 – Kızım ve Ben (Vittorio de Sica)

25 Nisan 19.00 – Persona (Ingmar Bergman)

Adres: Bahariye Cad. No:25 Kadıköy (0216) 337 74 00

Moda Sahnesi Sineması

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800