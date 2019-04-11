Haftanın Sinevizyonu

Altın Eldiven

Fatih Akın, Altın Küre ödüllü “In The Fade”den sonra bir seri katil hikâyesiyle geri dönüyor. Akın’ın, Heinz Strunk’un çok satan romanından esinlenerek yazıp yönettiği film, Fritz Honka’nın şoke edici hayatına odaklanıyor. Honka ilk bakışta zararsız ve acınacak bir tip gibi gözüken, fakat kaybedenlerin ve dışlanmışların müdavimi olduğu Altın Eldiven adlı barda seçtiği kurbanlarını çatı katındaki evine götürerek öldüren bir katildir. Cesetleri evin kilerinde saklayan Honka, bir süreliğine de olsa düzenli bir işe girip Altın Eldiven’den uzaklaşır. Fakat korkunç alışkanlıklarından kurtulması kolay değildir ve işlediği cinayetler, polisin tüm umursamazlığına rağmen artık saklayamayacağı hale gelir.

Savaş sonrası ekonomik bir kalkınma mucizesine imza atan fakat insanların buna tezat oluşturacak biçimde güvensiz ve korku içinde yaşadığı 1970’ler Almanya’sının çarpıcı bir portresini sunan film, 2019 Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı için yarıştı. Başrolü üstlenen 1996 doğumlu Alman oyuncu Jonas Dassler, kapsamlı bir makyajla 40’lı yaşlarının ortasında olan Fritz Honka’ya tıpatıp benzer hale getirildi.

Şiddet sahnelerinin yoğun olduğu film öncesi kendinizi psikolojik olarak hazırlamanızı tavsiye ederiz!

Kadıköy Sineması

Herkes Biliyor: 16.30

Altın Eldiven: 12.00 – 14.15 – 19.00 – 21.15

UYARI: 18 Nisan Perşembe günü için aşağıdaki seans saatlerini dikkate alınız;

Altın Eldiven: 12.15 – 14.30 – 16.45

Herkes Biliyor: 11.30 – 14.00 – 16.30

ÖZEL GÖSTERİM:

Seninle Başım Dertte: 17 Nisan – 21.15

Adres: Bahariye Cad. No:25 Kadıköy (0216) 337 74 00

Moda Sahnesi Sineması

Loro 16:15 21:00

Mirai 12:00 19:00

Kefernahum 14:00

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800