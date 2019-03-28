Haftanın Sinevizyonu

Loro



Son olarak Amerikalı papayı anlattığı The Young Pope dizisiyle tartışma yaratan yönetmen Paolo Sorrentino, bu kez skandallarıyla anılan İtalya eski başbakanı Silvio Berlusconi’nin hayatına göz atıyor. Sorrentino, Loro’da ünlü siyasetçinin hem özel hayatına dokunuyor hem de İtalyan siyasetini hicvediyor. Siyasi kariyerinin yanı sıra ülkesinin en zengin kişilerinden biri olan Berlusconi’nin portresini çizerken çok konuşulan skandalların perde arkasına da bakıyor. Loro, 29 Mart’ta vizyonda.

Deli ve Dahi

19. yüzyılın ortasında sözlüğün ilk baskısını çıkarmak için gecesini gündüzüne katan bir profesörün eline, bir akıl hastanesinden 10.000 kelimelik devasa bir çalışma ulaşır. Dr. W.C. Minor çok tehlikeli hastaların konulduğu bir akıl hastanesinde yatmaktadır. Profesör James Murray’in hazırladığı sözlük için 10.000 kelimelik bir liste gönderdiğinde iki adamın yolları kesişir. Farhad Safinia’nın yönettiği “Deli ve Dahi”nin başrollerinde Mel Gibson ve Sean Penn var.

Kadıköy Sineması

Anadolu Turnesi 19.00

Güzel Oğlum 11.00 15.00 21.15

Herkes Biliyor 14.15 18.30 21.00

Sibel 13.15 17.15

Mirai 12.30 16.45

Adres: Bahariye Cad. No:25 Kadıköy (0216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Şeytan-i İns 11.00 15.00 19.00 21.00

Özgür Dünya 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

Çat Kapı Aşk 11:30 13:30 15:30 17:30 19:3021:15

Ali 11:30 13:45 16:15 18:45 21:00

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy (216) 336 01 12

Moda Sahnesi Sineması

Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında12:15 16:30 21:00

Kefernahum 14:15 18:45

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800