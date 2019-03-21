Haftanın Sinevizyonu

Anadolu Turnesi

Türkiye’nin farklı yerlerinden gelip Beyoğlu’nda bohem bir müzik stüdyosunda ortak hayat kurmuş dört genç, saykedelik rock grupları Venus Music Peace Band ile Anadolu turnesine çıkmayı kafaya koyarlar. Ülkede 2014 yazında esen umutlu siyasi rüzgardan ve Anadolu Rock’tan gazlarını alıp, ekipmanlarını 80 model bir vosvosa yüklerler ve yola çıkarlar. Niyetleri iyidir ama müzikleri her zaman kolay değildir. Durdukları her şehirde spontane, halka açık konserler verirken, tüm bakışları üzerlerinde toplarlar. Meraklı teyzeler, şaşkın güvenlik görevlileri, dert yanmaya hevesli taksiciler, radyodaki ana haber bültenleri, seçim sloganları, moteller, televizyondaki tartışma programları, YouTube videoları, dağlar, ovalar ve yollar arasında şehirden şehire savrulan bu dört gencin istikameti gün geçtikçe belirsizleşmektedir. Türkiye’de ilk kez, geçen yıl 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde gösterilen “Anadolu Turnesi”, 22 Mart’tan itibaren Başka Sinema’da!

Biz / Us

Adelaide ve Gabe Wilson çifti, 2 çocuklarıyla Kuzey Kaliforniya sahil kıyısında bulunan evlerine giderler. Tyler ailesi ile geçirdiği bir günün ardından Adelaide, ailesinin başına kötü şeyler geleceğini düşünerek paranoyaklaşmaya başlar. Ailenin, gece yolda el ele tutuşmuş 4 kişiyi görmesiyle işler daha da garipleşecektir; çünkü gördükleri dörtlü kendilerinin birebir kopyalarıdır. 4.5 milyon dolarlık bütçesine karşılık 255 milyon dolar gişe hasılatı elde eden “Kapan” ile 2017 yılında ilk yönetmenlik deneyimine imza atan ve En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar kazanan Jordan Peele’in korku ve gerilim türündeki yeni filmi “Biz”, bu hafta vizyona giren filmlerden…

Kadıköy Sineması

Anadolu Turnesi 19.00

Güzel Oğlum 11.00 15.00 21.15

Herkes Biliyor 14.15 18.30 21.00

Sibel 13.15 17.15

Mirai 12.30 16.45

Adres: Bahariye Cad. No:25 Kadıköy (0216) 337 74 00

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Kadıköy Rexx

Marid11:00 15:00 19:00

Türk İşi Dondurma11:15 13:30 13:45 15:00 16:1517:30 18:45 20:00 21:15

Captain Marvel3D-Altyazılı 11:00 13:30 16:00 18:30 21:15

2D-Altyazılı 12:15 14:45 17:15 20:00

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy (216) 336 01 12

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Moda Sahnesi Sineması

Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında21:15

Asla Gözlerini Kaçırma12:00 17:45

Kefernahum15:30

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800